Por que o YouTube está dominando as telas de TV em 2024

O ano de 2024 consolidou o YouTube como uma das principais opções de entretenimento em TVs, marcando um crescimento significativo no consumo de conteúdo pela tela grande.

Segundo Kurt Wilms, diretor sênior de gerenciamento de produto, o consumo da plataforma por meio de TVs aumentou expressivamente, com destaque para vídeos otimizados em 4K e conteúdos de longa duração. Criadores de conteúdo também começaram a adaptar seus formatos para essa mudança no comportamento do público, priorizando episódios e playlists para visualizações prolongadas.

De acordo com informações do Business Insider, o YouTube reportou um aumento de mais de 30% nas receitas geradas por visualizações em TVs, enquanto a publicação de vídeos em 4K subiu mais de 35% em relação ao ano anterior. Segundo Wilms, 2024 foi um marco para o chamado “ano da sala de estar”, com criadores investindo em produções mais sofisticadas para atender às expectativas de quem prefere assistir em telas maiores.

O impacto na experiência de assistir

Tradicionalmente, criadores de conteúdo produziam pensando no público que consumia em smartphones. Agora, segundo Wilms, muitos criadores estão adaptando seus vídeos para atender à experiência de visualização prolongada em TVs. Michelle Khare, por exemplo, com 4,8 milhões de inscritos, organiza seu conteúdo em episódios e playlists, otimizando a experiência para a audiência doméstica.

Programações voltadas para esportes e crianças foram os destaques do ano. O termo “watchalong” (assistir junto), que combina transmissões esportivas com comentários ao vivo, tornou-se um dos mais buscados na plataforma. Wilms também destacou o desempenho de canais infantis, como o da Sra. Rachel, que atingiu 12,8 milhões de inscritos e obteve um dos maiores tempos de visualização em TVs.

Tendências para o futuro

O YouTube já implementou funcionalidades como multiview, que permite assistir de dois a quatro streams simultaneamente, e está testando recursos como o “watch with”, que combina eventos ao vivo com comentários de criadores na mesma tela.

Outra novidade que deve expandir o alcance da plataforma é a integração de YouTube e YouTube Kids em um único aplicativo para TVs. Com isso, recursos como o "Parent Code" ajudam os pais a limitar o acesso a conteúdos adultos no aplicativo, promovendo uma experiência mais segura para famílias.

Vídeos longos e podcasts em alta

Os podcasts em formato de vídeo, muitas vezes gravados em estilo talk show, continuam a redefinir o conceito da mídia no YouTube. Com as transmissões em TVs, os espectadores têm mais flexibilidade para assistir ou apenas ouvir enquanto realizam outras atividades em casa.

O YouTube atribui o sucesso na tela grande a três fatores principais: a lealdade de fãs dedicados, o desejo de assistir conteúdos em grupo e a conveniência de assistir enquanto realizam tarefas domésticas.

“Os criadores estão moldando o futuro do YouTube para telas grandes”, conclui Wilms, destacando que a adaptação ao formato das TVs é uma oportunidade não apenas de expansão, mas também de engajamento profundo com audiências globais.