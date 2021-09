Apple lança hoje nova versão do iOS 15. Saiba o que muda no iPhone

A partir desta segunda-feira, dia 20, os usuários de iPhone começam a receber as atualizações do novo sistema operacional iOS 15, lançado pela Apple em junho deste ano no WWDC 21, que ocorreu de forma virtual por conta da pandemia da Covid-19. Na nova versão, o usuário vai poder, entre outras coisas, ocultar o seu endereço IP de forma a aumentar sua privacidade.

Semana passada, a empresa lançou sua nova linha de iPhones 13, relógios e iPads. Em uma apresentação virtual, a companhia revelou ainda que pretende trazer para o Brasil seu serviço de treinos e exercícios on-line, o Apple Fitness+.

A chegada do iOS 15 acontece dias depois de a companhia ter pedido para os usuários em todo o mundo atualizem todos os dispositivos para a versão 14.8, após detectar uma falha de software, que permite que o programa de espionagem Pegasus se instale nos aparelhos sem a necessidade de qualquer clique.

A atualização do iOS 15 vai ocorrer de forma gradual para os usuários no mundo e estará disponível a partir da sexta geração. Segundo a Apple, estarão aptos os iPhones 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, além de todos os modelos X, 11, 12 e o 13. Para atualizar, basta acessar os ajustes do celular e verificar se há downloads pendentes.

As novidades do iOS 15:

Proteção de dados

Com o iOS 15, os iPhones terão o chamado "App Privacy Report". Ou seja, será possível saber quando os aplicativos instalados acessaram os dados dos usuários. Alguns testes já vinham sendo feitos na versão 14.5.

IP oculta

O usuário terá a possibilidade ocultar o endereço IP dos celulares. Para isso, a empresa criou o Mail Privacy Protection que vai bloquear tentativas de rastreio, ao ocultar o endereço de IP e o status de leitura de e-mail.

Siri

Com a Siri, assistente de voz da Apple, os dados não serão enviados para a nuvem. Isso vai permitir mais privacidade e agilidade em um abrir determinado app. Na prática, será capaz ainda de realizar atividades

offline.

iCloud+

Para quem assina o serviço iCloud+, será possível ocultar o endereço do e-mail na hora de fazer inscrições em sites . Para isso, será gerado uma combinação aleatória de letras e números em vez do nome do usuário. No iCloud+, haverá ainda o ”Private Relay”, que na prática torna a navegação anônima, pois funciona como uma espécie de VPN.

Notificação

O sistema de notificações foram alteradas. Foi criado o modo “Foco”. Assim, há a opção de separar perfil pessoal e de trabalho como forma de filtrar alertas e ter menos interrupções.

Facetime

No aplicativo que permite ligações entre iPhones, será possível compartihar a tela com outros usuários na ligação, além de ouvir músicas e vídeos em conjunto com os serviços de streaming da companhia, como o Apple Music e Apple TV. Além disso, como ocorre em outros apps como Google Meets e Zoom, será possível desfocar o fundo da videochamada.

Reconhecimento de foto

As fotos também passam a contar com mais recursos de inteligência artificial. Chamado de "Live text", será possível reconhecer nas fotos telefones e fazer uma ligação. Ou, então, com o nome na foto de um restaurante, por exemplo, fazer uma pesquisa na internet.

Informação sobre transporte

O Maps ganha informações sobre transportes públicos , já disponível no Google Maps. Haverá informações específicas para quem dirige ou quem está dentro de um ônibus, com notificações na hora de desembarcar. Para algumas cidades, haverá ainda recursos de realidade aumentada para quem está andando pelas ruas.