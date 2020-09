Apple impede que jogadores entrem no Fortnite com contas da empresa

A partir desta sexta-feira, 11, os jogadores não poderão mais entrar em jogos da Epic Games – como Fortnite – utilizando suas contas da Apple. Essa é mais uma ação envolvendo a briga entre a desenvolvedora do Fortnite e a Apple.

O embate teve início após a Epic Games acusar a Apple de controlar excessivamente a sua loja digital, App Store, e de manter uma alta taxa obrigatória para desenvolvedores. No mesmo dia, a Epic iniciou um evento interno no jogo que criticava a ação da Apple manter 30% da receita de empresas que usam sua loja digital para vender serviços.

Em resposta, a Apple removeu o jogo da loja, impedindo os usuários de seus dispositivos de terem acesso ao game Fortnite. Agora os usuários que criaram a conta com e-mail da Apple não poderão mais acessar os jogos no iPhone – nem em outros dispositivos.

Para não perder a conta, os usuários precisam converter a conta Apple para uma conta Epic Games. A dona do Fortnite divulgou um guia sobre como fazer a transição da conta.

Apple will no longer allow users to sign into Epic Games accounts using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/4XZX5g0eaf

— Epic Games Store (@EpicGames) September 9, 2020