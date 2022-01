Apple exigirá passaporte de vacina dos funcionários a partir de hoje

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Várias empresas têm implementado medidas e protocolos no que diz respeito à pandemia. No caso da Apple, a partir desta segunda-feira, 24, os funcionários não vacinados com doses de reforço ou aqueles que não enviaram comprovante de alguma vacinação precisarão realizar diariamente testes negativos de covid-19 para entrar e circular nos locais de trabalho da empresa — nos setores corporativos ou lojas da marca.

Além disso, de acordo com as informações divulgadas pelo site The Verge, a Apple enviou um e-mail internamente aos seus funcionários informando que vai começar a exigir que os mesmos sejam vacinados com a dose de reforço contra a covid-19.

"Devido à diminuição da eficácia da série primária de vacinas covid-19 e ao surgimento de variantes altamente transmissíveis, como Ômicron, uma dose de reforço agora faz parte da atualização da vacinação contra covid-19 para proteger contra doenças graves", disse um comunicado interno da empresa.

Muitas outras companhias nos EUA vêm fortalecendo suas regras contra covid-19, obrigando a vacinação e adiando os planos de retorno ao escritório, pois a variante Ômicron aumentou as infecções em todo o país. A Meta Platforms, o Google da Alphabet, e a Amazon.com foram algumas das companhias que adotaram medidas similares recentes.