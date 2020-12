Apple divulga os aplicativos e jogos mais baixados na App Store 2020

Como anualmente faz, a Apple divulgou a lista dos aplicativos e jogos mais baixados no iPhone e em outros dispositivos da fabricante americana através da App Store. Entre os gratuitos, a lista de apps é liderada pelo Caixa Tem, enquanto o game mais baixado foi o Among Us!, sucesso absoluto em 2020.

A Apple não divulga quantos downloads cada aplicativo ou jogo somou em 2020, mas revelou quais foram os dez primeiros colocados em cada uma das categorias. A pandemia fez com que dois aplicativos da Caixa ficassem no top 10. O Caixa Tem, em primeiro lugar, superou apps TikTok e WhatsApp. Já o CAIXA Auxílio Emergencial ficou na quarta posição.

Aplicativos gratuitos mais baixados da App Store em 2020:

Caixa Tem

TikTok

WhatsApp

Caixa Auxílio Emergencial

Instagram

YouTube

Zoom Cloud Meetings

Facebook

Google Drive

Messenger

No ranking dos apps pagos, a liderança foi do Facetune, utilizado para a edição de fotos (principalmente selfies). O WatchChat, que permite o envio de mensagens do WhatsApp pelo Apple Watch, ficou em segundo lugar. Já a terceira posição foi ocupada pelo TouchRetouch, outro editor de imagens.

Aplicativos pagos mais baixados da App Store em 2020:

Facetune

WatchChat

TouchRetouch

As Semanas Mágicas

Forest – Mantenha o Foco

Procreate Pocket

Monitore o Sono

Camera for OBS Studio

TeamSpeak 3

NaturalCam NightMode

Além de Among Us!, a lista dos games gratuitos mais baixados da App Store conta com títulos como Garena Free Fire, 8 Ball Pool e Call of Duty: Mobile. Já entre os jogos pagos, as primeiras colocações foram ocupadas por Minecraft, Plague Inc., Pou e Hitman Sniper.

Jogos gratuitos mais baixados da App Store em 2020:

Among Us!

Garena Free Fire

8 Ball Pool

Call of Duty: Mobile

Brain Out

Subway Surfers

UNO!

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Jogos Mentais

Gardenscapes]

Jogos pagos mais baixados da App Store em 2020: