Motorola domina mercado de celulares dobráveis na América Latina, diz IDC

A Motorola ampliou sua presença no mercado de celulares dobráveis nos principais mercados do continente americano, segundo dados da International Data Corporation, a IDC, empresa de pesquisa de mercado. Nos Estados Unidos, a fabricante responde por 50% do setor, enquanto na América Latina a participação chega a 55%.

Na Europa, o desempenho é mais limitado: a marca aparece com 13% de participação. No recorte global, a média consolidada coloca a Motorola com 14% do mercado mundial de dispositivos dobráveis, o que mostra força regional, mas uma posição mais moderada fora das Américas.

O avanço ocorre às vésperas da chegada do Razr Fold, novo modelo da companhia para a categoria premium. A proposta, segundo as informações já divulgadas, é afastar o aparelho da estratégia mais popular de outros celulares da linha Razr, com foco em acabamento mais sóbrio e preço acima do praticado em lançamentos anteriores.

Esse reposicionamento indica uma tentativa de reforçar a marca em um segmento de maior valor agregado, num momento em que o mercado de dobráveis começa a ser pressionado por concorrentes de maior escala e por uma disputa crescente em torno de durabilidade, acabamento e diferenciação técnica.

Razr Fold aposta em vidro cerâmico para ganhar fôlego

Um dos principais argumentos do novo aparelho deve ser a resistência. O Razr Fold será o primeiro smartphone da Motorola com proteção Gorilla Glass Ceramic 3, material desenvolvido pela Corning e apresentado durante o Mobile World Congress, feira de tecnologia realizada em Barcelona, na Espanha.

Em demonstração exibida no evento, a Corning mostrou um celular equipado com a nova proteção sendo derrubado com a tela voltada para baixo sobre uma superfície semelhante a asfalto. O site 9to5Google relatou que o aparelho não apresentou arranhões nem danos visíveis após o teste.

Segundo a fabricante do vidro, o Gorilla Glass Ceramic 3 resistiu a 20 quedas consecutivas de até um metro em superfície similar a asfalto nos testes de laboratório. A empresa afirma ainda que a tecnologia, desenvolvida a partir de pesquisas com vidro e cerâmica, pode reduzir em até 75% os reflexos na tela.

Leo Liu, vice-presidente de desenvolvimento de produto da Motorola, disse que a nova proteção deve ampliar a longevidade do aparelho, um dos objetivos centrais da linha dobrável da empresa. Na prática, a aposta da fabricante é transformar resistência em argumento comercial, num segmento em que preço alto e preocupação com durabilidade ainda limitam a adoção em massa.