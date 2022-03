Apple anuncia iPhone SE com 5G e mesmo chip ao do iPhone 13

Nesta terça-feira, 8, a Apple realiza o evento virtual “Peek performance” para divulgar novidades sobre o iPhone SE, modelo de baixo custo do smartphone.

Agora, o SE terá o processador da linha A15 Bionic, trazendo um nível de desempenho semelhante ao do iPhone 13, último dispositivo lançado pela marca e que também conta com o chip inovador.

O CPU do novo SE será mais rápido do que todas as versões anteriores ao iPhone 8, além de uma melhora significativa na bateria e botão com Touch ID.

O design inspirado no iPhone 8, com tela de 4,7 polegadas, permanece. Porém, os vidros da frente e de trás são os mesmos do iPhone 13 e 13 Pro, além de resistência à água e poeira.

O novo iPhone SE custará 429 dólares nos Estados Unidos e será lançado na próxima sexta-feira, 18. Veja os preços do novo iPhone SE no Brasil:

64GB: 4.199 reais

128GB: 4.699 reais

256GB: 5.699 reais

Carro-chefe do evento, o modelo SE é um produto importante para a Apple pois ajuda a empresa a ter tração em mercados emergentes, como Índia e Brasil. A atualização de hoje deve garantir a continuidade de vendas do dispositivo.

