Apple TV+ revela transmissão de jogos de beisebol; Brasil está incluso

Em uma apresentação rápida sobre os próximos passos da Apple no streaming, a empresa revelou no evento "Peek Performance" nesta terça-feira, 8, que fará as transmissões de beisebol americano no TV Plus, similar ao que a Amazon Prime Video fez com a Copa do Brasil neste ano.

No lançamento, a novidade estará disponível nos Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, México, Porto Rico, Coreia do Sul e Reino Unido.

A empresa também comemorou o desempenho dos títulos que lançou no Oscar. Feito considerável não apenas pelo prestígio em si da premiação mas também como uma coroação dos esforços da Apple nos últimos anos.

No comparativo, a Netflix precisou de quase quatro anos entre o lançamento de seu primeiro filme original (Beasts of no Nation, de 2015) e sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Filme (Roma, em 2019).

O filme Coda conquistou a indicação de Melhor Filme, e outras duas indicações, incluindo a de Melhor Ator Coadjuvante, para Troy Kotsur. O roteiro do filme, escrito pela diretora Sian Heder, também está entre os indicados a Melhor Roteiro Adaptado.

Já A Tragédia de Macbeth, mesmo fora da categoria de Melhor Filme, não ficou de fora da premiação. Denzel Washington, protagonista do longa, é um dos indicados a Melhor Ator; Bruno Delbonnel está entre os indicados a Melhor Fotografia, e temos ainda uma indicação a Melhor Design de Produção. No total, a Maçã conquistou seis indicações à principal premiação do cinema.

A última vez que a Apple realizou um evento em março foi em 2019, para apresentar novos serviços como o Apple TV Plus.

