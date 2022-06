Apple anuncia iOS 16 e com ele novas customizações da tela de bloqueio

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 6, o iOS 16, a nova versão do sistema operacional dos iPhones. As novidades foram apresentadas durante a WWDC, conferência mundial para desenvolvedores da Apple.

O evento é o momento do ano em que a Apple anuncia as principais mudanças nos produtos da empresa e as novas funções nos sistemas operacionais de smartphones, tablets e computadores.

Em 2022, uma das principais novidades são mudanças na tela de bloqueio, que finalmente foi repaginada. No iOS 16, o usuário poderá personalizá-la com fotos estilo retrato com profundidade, filtros, fontes, cores, e widgets.

O sistema oferecerá papéis de parede e sugestões para que sejam criadas diferentes telas de bloqueios intercambiáveis.

Outra novidade é o espaço de notificações no iOS 16, que agora ficarão na parte de baixo, e que podem ser personalizadas com widgets também.



Novas funcionalidades para a Siri e ditado

A empresa da maça parece interessada em dar um fôlego novo para a assistente virtual Siri e para os recursos de voz. Com as novas funções de transcrição de texto por 'ditado', o iOS 16 torna possível alternar a digitação entre a voz e o teclado físico em um mesmo momento, com pontuações automáticas e prevista pela inteligência artificial do sistema.

A Apple revelou que a função de ditado é acionada 18 bilhões de vezes por mês (sem precisar se por engano ou intencional), por isso a ferramenta foi refeita pensando na usabilidade.

Personalização do modo Foco

O modo Foco ganhou uma notáve expansão. Entre elas, no Safari será possível separar abas conforme o perfil selecionado. Torna possível, por exemplo, separar momentos de trabalho e descanso.

Figurinhas automáticas

O app Fotos agora pode selecionar um objeto em uma imagem, a empresa usou um cachorro, e transformá-lo em poucos passos em uma figurinha que pode ser usada, por exemplo, no WhatsApp.

E no Apple Watch?

O relógio inteligente da marca recebe uma gama de recursos com o watchOS 9. Para começar, quatro novos mostradores de relógio, incluindo um mostrador Play Time, Astronomy, Lunar e Metropolitan.

Chegam também recursos mais avançados para o aplicativo Sleep e recursos de rastreamento do sono mais precisos, incluindo informações específicas sobre os estágios do sono, como o REM e profundo.

iOS 16 chega no segundo semestre

A atualização deve chegar no segundo semestre de 2022, junto do novo iPhone 14, previsto para setembro.

A lista de quais aparelhos das gerações anteriores teram suportes para o iO 16 ainda não foi revelada. As apostas partem que o iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE de primeira geração não serão compatíveis com o iOS 16.

Portanto, será necessário ter um iPhone 7, iPhone 7 Plus ou mais recente para instalar o sucessor do iOS 15 em seu celular.

(Em atualização)

