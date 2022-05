Como será o novo iPhone? Evento da Apple pode antecipar novidades

Tradicionalmente, a Apple realiza um evento para desenvolvedores no qual antecipa como ficará a próxima versão do iOS, sistema operacional de seus tablets e smartphones, e nele dá as direções para qual caminho o software da empresa deve seguir.

Assim, como novos recursos do sistema são apresentados, é possível ter, entre outras coisas, alguns indícios de tecnologias que serão embarcadas no novo iPhone. Para este ano, a expectativa de mudanças não inclui apenas novas funcionalidades, mas toda uma reconfiguração de tela e aplicativos, que podem mudar "a cara do novo iPhone".

Segundo informações da Bloomberg, haverá uma reformulação na tela de bloqueio do iPhone, que no momento inclui os recursos de data, hora, e botões de acesso rápido.

A expectativa é de um papel de parede com recursos semelhantes aos widgets, bastante explorados no Android, com uma divisão maior na tela e mais funcionalidades em destaque.

A empresa deve aproveitar melhor as telas de Amoled e inserir o recurso always-on display, com a exibição contínua de informações na tela, sem gastar muita energia.

Para iPhone 14 Pro, por exemplo, há forte expectativa de uma nova câmera frontal, melhorias no Face ID, um chip A16 e uma câmera traseira de 48 megapixels.

A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês) será sediada nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo YouTube às 14h, no horário de Brasília.