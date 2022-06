Mês do orgulho LGBTQIA+: Apple lança pulseiras em apoio à causa

Em parceria com a Nike, a Apple preparou uma edição especial das tradicionais pulseiras “Watch Pride”, para o relógio inteligente Apple Watch.

Em versões de 41 mm e 45 mm, sendo compatíveis com a maioria das versões do Apple Watch, o produto é de nylon de duas camadas, oferecendo uma textura suave e respirável.

No caso da “Loop esportiva edição Orgulho”, a pulseira possui um degradê com as cores do arco-íris, além de cinco novas cores, como o preto e marrom, que representam as comunidades LGBTQ+ não brancas que foram discriminadas, junto dos grupos de pessoas que vivem ou viveram com HIV ou AIDS.

O produto tem ainda o azul-claro, rosa e branco, para prestar homenagem às pessoas trans ou sem identidade de gênero.

Na opção "Loop esportiva Nike edição Orgulho” é inspirada na BeTrue, uma iniciativa da Nike em prol da igualdade no mundo dos esportes.

Além das pulseiras, o Apple Watch (a partir da Series 4) também recebeu um novo mostrador com o tema “Pride”, podendo ser baixado ao acessar a página de venda do produto por meio do iPhone.