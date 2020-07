Após falha no Nubank, como trocar a senha para se proteger?

Uma falha de segurança expôs os dados de muitos clientes da fintech brasileira Nubank na noite desta terça-feira (8). Informações como número da conta, nome completo e CPF eram possíveis de serem encontrados em pesquisas feitas nos buscadores Google, Bing, Yahoo, entre outros. A falha, reportada pelo pesquisador em segurança digital Heitor Gouvêa, foi corrigida pela fintech, mas pode ter causado grandes problemas.

Para se proteger de um ataque cibernético, embora as senhas não tenham sido incluídas no pacote de dados vazados, é melhor prevenir do que remediar.

Como alterar a senha do seu cartão Nubank:

Senha de 8 dígitos, para entrar no app: ao acessar o aplicativo, acesse o menu “Perfil” e selecione a opção “Alterar senha de acesso” Senha de 4 dígitos, usada nas compras presenciais: siga os mesmos passos do primeiro item, mas, em vez de selecionar a opção da senha de acesso, selecione a “Senha de 4 dígitos”.

Uma camada extra de proteção

É possível também adicionar o que o Nubank chama de “uma camada a mais de proteção” no app, o que inclui o cadastro para biometria, disponível para Android e iPhones. Para ativar a opção, é só clicar em “Proteção do app” nas configurações do mesmo.