Android bloqueado? Google testa função que pode resetar seu celular após 3 dias inativo

O Google deve disponibilizar, em breve, uma nova função de segurança no sistema Android que visa proteger ainda mais os dados dos usuários. A partir da mais recente atualização dos Google Play Services, dispositivos Android serão forçados a reiniciar automaticamente se permanecerem bloqueados por três dias consecutivos, exigindo que o usuário insira o código PIN para reabrir o aparelho. Essa mudança dificulta o acesso não autorizado ao conteúdo do dispositivo.

A função de reinício não deve ser confundida com um reset de fábrica, que apagaria todos os dados do aparelho. Ela coloca o dispositivo em um estado conhecido como "Before First Unlock" (BFU), o que criptografa os arquivos e desativa o reconhecimento biométrico até que o código PIN correto seja fornecido. Isso significa que, durante esse período, os dados ficam protegidos contra qualquer tentativa de desbloqueio usando biometria, como impressão digital ou reconhecimento facial.

Segundo o 9to5Google, essa atualização afetará tanto celulares quanto tablets Android, mas não se aplica a outros dispositivos como Android Auto, Android TV e WearOS. Apesar disso, a implementação deve ocorrer em todos os modelos que utilizam a versão mais recente do Google Play Services, e a função pode aparecer nas próximas semanas.

A novidade segue uma tendência similar ao que a Apple implementou em seus iPhones com o recurso "Inactivity Reboot" no iOS 18.1, que também reinicia o dispositivo após quatro dias de inatividade. Porém, ainda não se sabe se o Android irá notificar os usuários sobre o motivo do reinício automático.

Embora a nova medida traga um nível adicional de segurança, especialmente em casos de perda ou roubo de dispositivos, não há clareza sobre quando a atualização do Google Play Services 25.14 estará disponível para todos os usuários.