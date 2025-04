Apple lidera mercado de smartphones no 1º tri, mas incertezas sobre tarifas ameaçam crescimento

O mercado global de smartphones manteve seu crescimento no primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 3% nas vendas anuais. O desempenho foi sustentado pelo impulso nos mercados emergentes e pelos subsídios de governo na China, que ajudaram a estimular a demanda.

Mas as previsões para o restante de 2025 indicam um possível declínio, impulsionado pelas incertezas econômicas e pelos riscos de tarifas, especialmente nos Estados Unidos.

A Apple (AAPL) atingiu um marco histórico ao conquistar o primeiro lugar no mercado global de smartphones, alcançando 19% de participação no primeiro trimestre de 2025.

Esse desempenho foi impulsionado pelo lançamento do iPhone 16e e pela expansão contínua em mercados emergentes, como Japão e Índia. Embora a empresa tenha enfrentado desafios em mercados como os EUA, Europa e China, ela se beneficiou de um crescimento expressivo em regiões como o Oriente Médio, África e Sudeste Asiático.

"Embora o mercado tenha começado 2025 com uma melhora em mercados emergentes, mercados maduros como América do Norte e Europa começaram a mostrar sinais de cansaço após a recuperação de 2024. A demanda foi particularmente impulsionada pelos subsídios governamentais na China no início do trimestre, mas, à medida que os riscos econômicos aumentaram, o otimismo se dissipou", comentou Ankit Malhotra, analista sênior da Counterpoint Research.

A Samsung, com 18% de participação de mercado, ficou em segundo lugar. A marca teve um início mais lento devido ao lançamento tardio da linha Galaxy S25, mas experimentou um ressurgimento nas vendas em março, especialmente com o lançamento dos modelos S25 e dos novos dispositivos da série A. A crescente participação das versões "Ultra" na linha S25 também refletiu uma recuperação no trimestre.

A Xiaomi continuou sua trajetória de crescimento, expandindo sua presença em novos mercados e consolidando uma imagem mais premium no mercado doméstico, especialmente após sua incursão bem-sucedida no mercado de veículos elétricos.

A vivo, a marca que mais cresceu entre as cinco maiores, avançou para o quarto lugar, beneficiada pela forte demanda no mercado chinês e pela sua expansão em mercados emergentes. A OPPO ficou em quinto lugar, com crescimento nas vendas em Índia, América Latina e Europa.

O mercado de smartphones da China continuou sua recuperação, e o desempenho da Huawei e HONOR no país foi forte.

No entanto, o cenário futuro do mercado de smartphones enfrenta desafios. Embora a demanda por smartphones continue estável devido ao seu papel essencial, a instabilidade econômica e o aumento dos riscos comerciais podem adiar as compras dos consumidores, afetando as vendas ao longo de 2025.

A proliferação de novas tecnologias, como GenAI e smartphones dobráveis, continuará a impulsionar o interesse, mas as fabricantes precisarão ajustar suas estratégias de produção e marketing para lidar com os riscos globais.

Perspectiva para 2025

O mercado de smartphones foi impulsionado pela recuperação econômica e pelo lançamento de novos produtos, mas as incertezas globais, especialmente relacionadas ao comércio e tarifas, podem levar a uma desaceleração nas vendas.

Marca Q1 2023 Q1 2024 Q1 2025 Variação Anual Outros 29% 32% 33% +6% Oppo 10% 8% 8% -1% Vivo 8% 8% 8% +6% Xiaomi 12% 13% 14% +5% Samsung 21% 20% 18% -5% Apple 20% 19% 19% +4%

Fonte: Counterpoint Research Market Pulse Early Look, Março de 2025