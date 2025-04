Amazon testa ferramenta que usa IA para permitir compras em lojas de terceiros dentro de seu app

A Amazon anunciou que está testando um botão que conta com suporte de inteligência artificial para permitir que usuários adquiram produtos de comércios eletrônicos de terceiros sem deixar o site da Amazon.

A ferramenta Buy for Me (do inglês, compre para mim) está disponível para alguns consumidores dos Estados Unidos no aplicativo do Amazon Shopping para iOS e Android.

Por enquanto, a companhia tem testado o recurso com um número limitado de marcas, lojas e produtos. Mas tem planos de expandir para mais clientes e também de incorporar mais possibilidade de compras.

A IA é utilizada para providenciar “de forma segura” encriptação sobre as informações pessoais, como nome, endereço e detalhes de pagamento dos clientes, informou a empresa em nota publicada nesta quinta-feira, 4. A Amazon utiliza os modelos de linguagem Amazon Nova e Claude, da Anthropic, para alimentar os agentes de IA.

“Esse novo recurso utiliza agente de IA para ajudar os clientes a comprarem facilmente de outras marcas dentro do familiar aplicativo de compras da Amazon, ao mesmo tempo em que oferece maior visibilidade às marcas e uma conversão fluida”, disse o diretor de Compras da Amazon, Oliver Messenger.

Como funciona?

Ao buscar por itens na barra de pesquisa no aplicativo de compras da Amazon, além dos produtos vendidos pelo e-commerce e por terceiros, os consumidores poderão ver produtos de outras lojas em uma seção separada classificado como “Comprar diretamente na loja do site”. Mas isso apenas em algumas pesquisas.

Nesses casos, o cliente pode ir até o site ou clicar no link “Buy for Me” e, em seguida, serão levados para uma página com os detalhes do produto dentro do aplicativo. Se decidir prosseguir com a compra, o usuário deve tocar no botão “Buy for Me” na página de detalhes do produto, que será redirecionada para a página de checkout onde o cliente poderá confirmar os detalhes de compra, o endereço e valor de entrega, bem como o método de pagamento.

A ferramenta Buy for Me também permite que o consumidor acompanhe o status de seu pedido por meio do aplicativo da Amazon. “A Amazon não consegue ver os pedidos separados ou anteriores de sites de outras marcas”, informa a empresa em nota. Mas entrega, devoluções e trocas são gerenciados pela própria marca, com que o usuário deve entrar em contato se tiver perguntas a respeito de seu pedido.