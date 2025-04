Gemini consegue aumento de tráfego, mas ainda está bem atrás do concorrente ChatGPT

Um relatório recente da empresa Similarweb mostrou que o chatbot de inteligência artificial do Google, o Gemini, teve 10,9 milhões de visitas em média por dia em março deste ano, um aumento de 7,4% em comparação com o mês anterior, reportou o site de notícias Android Authrority. Mas ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser competir com o atual líder entre as ferramentas e os chatbots de IA, ChatGPT.

O Gemini apresentou crescimento de 18% do total de visitas diárias do mês de fevereiro em comparação a janeiro, mas continua bem abaixo do tráfego ChatGPT, também indica o site AITools.

O número de visitas ao Gemini na web chegou a 139,4 milhões em fevereiro deste ano. Isso representa 1,16% do mercado global. A participação do Gemini cresceu 0,04% no mês a mês no segmento de ferramentas de IA. Nos Estados Unidos, responsáveis por 13,86% do tráfego mundial do Gemini, o chatbot subiu três posições entre os maiores tráfegos de ferramentas de IA.

Já o ChatGPT, da OpenAI, teve 5,2 bilhões de visitas em fevereiro, com um crescimento de 10,64%, no mês a mês, menor do que o do Gemini. Por outro lado, a participação do ChatGPT no mercado das ferramentas de IA caiu 1,49%, mas ainda se manteve alto, com 43,15%. No segmento apenas dos chatbots, a empresa tem fatia ainda maior, de 79,5% do mercado, mas que teve queda de 7,12% de janeiro para fevereiro.

Mas é o DeepSeek que se destacou em termos de aumento de tráfego no segundo mês do ano. Em segundo lugar nos rankings de chatbot, a IA acumulou 792,6 milhões de visitas totais em fevereiro, o que representa 6,58% da participação do mercado global e 12,12% do mercado de chatbots. O DeepSeek obteve saltou 196% no mês a mês do total de visitas, enquanto sua fatia no mercado de ferramentas de IA aumentou 4%.