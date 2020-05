Amazon reforça aposta no Brasil com novo dispositivo com assistente Alexa

A americana Amazon reforça sua aposta no mercado brasileiro e traz ao país um novo dispositivo com a assistente de voz Alexa, que obedece a comandos em português desde o ano passado.

O aparelho chamado Echo Dot é o segundo mais sofisticado entre os que já foram lançados pela empresa no Brasil e, também, o primeiro a contar com um painel de LED que mostra as horas. Com isso, ele funciona como um rádio-relógio do século XXI.

O dispositivo foi apresentado no mercado americano em setembro do ano passado e chega agora ao Brasil com preço sugerido de 449 reais.

“Os clientes perguntam à Alexa “que horas são’”mais um bilhão de vezes por ano, então nos perguntamos como poderíamos melhorar esta experiência”, afirma, em comunicado, Jacques Benain, gerente-geral para dispositivos Amazon no Brasil.

A assistente Alexa responde a diversas perguntas em português e tem integração com serviços de música como o Spotify, o Amazon Music e o aplicativo de streaming Prime Video. Ela também é compatível com dispositivos de diversas marcas, como lâmpadas e tomadas conectadas, para receber comandos de voz. Com isso, a Alexa se torna uma inteligência artificial para contrar os dispositivos de uma casa conectada, desde que você possua os aparelhos compatíveis.

No Brasil, Amazon disputa o mercado de assistentes com o Google, que trouxe ao país o Google Nest Mini, um dispositivo sem tela que atende a comandos de voz em português por meio do Google Assistente, uma tecnologia que, assim como a Alexa, também está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhones.