Amazon lança pulseira inteligente para enfrentar Fitbit e outras rivais

A Amazon lançou na quinta-feira uma smartband e um aplicativo fitness, “Halo”, conforme a gigante do varejo online pretende enfrentar a Apple, Fitbit e Samsung em um mercado cada vez mais concorrido de dispositivos fitness.

A smartband Halo custará 99,99 dólares, enquanto a assinatura do aplicativo será de 3,99 dólares por mês, de acordo com a Amazon.

O mercado de dispositivos vestíveis está altamente concorrido, com a Apple como líder do segmento com uma participação de 29,3% no primeiro trimestre de 2020, de acordo com dados da empresa de pesquisa IDC.

O Google, de propriedade da Alphabet, disse em novembro que compraria a Fitbit por 2,1 bilhões de dólares.

A Amazon disse que a smartband, resistente à água e com bateria de até 7 dias, contém um acelerômetro, um sensor de temperatura e um monitor de frequência cardíaca, entre outros recursos.