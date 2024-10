O que Elon Musk esqueceu de explicar sobre o “Cybercab”

Durante o evento "We, Robot", realizado ontem, o CEO da Tesla, Elon Musk, apresentou o que seria o protótipo inicial de um novo veículo chamado Cybercab. O modelo, previsto para custar US$ 30 mil, promete gerar receita para seus proprietários de forma semelhante ao conceito de Airbnb, sendo utilizado como um táxi autônomo.

Porém, dada a história de promessas ambiciosas de Musk que frequentemente não se concretizam no prazo, o anúncio foi recebido com ceticismo pelos investidores. Musk foi vago nos detalhes, mas um recurso chamou atenção: o carregamento sem fio do veículo, que seria feito através de bobinas de carregamento indutivo, embutidas nas estradas. Esse conceito tornaria o Cybercab uma grande ruptura em relação aos veículos convencionais, mas levanta questões sobre sua viabilidade prática e o cronograma de produção.

A ideia de carregar veículos sem fio não é exatamente nova. Musk mencionou que a Tesla está finalmente adotando o inductive charging, ou carregamento indutivo, o que significa que o Cybercab não teria um plugue de carregamento. “O carro passa sobre o carregador indutivo e carrega. É assim que deve ser”, disse ele durante a apresentação.

No entanto, a tecnologia de carregamento indutivo em estradas ainda está longe de ser uma realidade prática. Embora existam protótipos de estradas que podem carregar ônibus e veículos elétricos, esses experimentos ainda estão em fases iniciais. Para tornar o carregamento viável, a Tesla provavelmente precisará instalar carregadores indutivos em pontos específicos, em vez de desenvolver estradas inteiras com a tecnologia.

O setor automotivo tem feito progressos no desenvolvimento desses carregadores. Este ano, o Laboratório Nacional de Oak Ridge, vinculado ao Departamento de Energia dos EUA, estabeleceu um novo recorde, carregando um Porsche Taycan com uma taxa de transferência de energia de 270 kW. Mesmo assim, o carregamento sem fio continua relativamente lento e distante de uma implementação em larga escala.

Além disso, Tesla ainda enfrenta desafios regulatórios significativos, especialmente no que se refere à circulação de um carro que não teria volante nem pedais nas vias públicas.