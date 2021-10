Amazon divulga resultado chave para entender futuro da empresa

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Muito sobre o futuro da Amazon poderá ser discutido quando a empresa divulgar os resultados fiscais do terceiro trimestre do ano nesta quinta-feira, 27.

É esperado que a gigante do varejo e da tecnologia traga faturamento 16% superior ao mesmo período do ano passado, em torno de 111 bilhões de dólares, mas com lucros reduzidos, podendo cair até 30% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Parte disso é resultado do enorme esforço que a companhia está fazendo para contratar uma leva gigantesca de funcionários: atualmente a Amazon está procurando 150.000 funcionários temporários, 40.000 empregados corporativos e de tecnologia e mais 125.000 trabalhadores para centros de distribuição e transporte.

Com uma época notável de vendas se aproximando, entre Black Friday e Natal, a empresa precisa reforçar o quadro de funcionários.

Com um mercado de trabalho mais rígido, a Amazon tem pagado um pouco melhor os trabalhadores da companhia e aumentou o salário mínimo inicial para 18 dólares/hora nos Estados Unidos, o que significa que a companhia se prepara para gastar mais com mão de obra.

Analistas devem ainda ficar de olho em outras áreas importantes da companhia, como faturamento publicitário, uma fatia crescente da empresa que começa a vender publicidade nas buscas do site de varejo, e também na companhia de computação em nuvem Amazon Web Services, um tradicional motor de vendas para a Amazon.

No último trimestre a Amazon estava no caminho de alcançar uma marca notável: pela primeira vez o faturamento de produtos e serviços da própria empresa seriam maior que a venda de mercadoria de terceiros, algo que pode se concretizar nesta quinta.