Amazon AWS espera continuar a expandir e contratar em 2023

A unidade de armazenamento em nuvem da Amazon, Amazon Web Services - AWS, planeja aumentar o número de funcionários no próximo ano e construir novos data centers, um sinal de que o congelamento de contratações em outras partes da empresa não atrapalhou os planos de investimento para o seu negócio mais lucrativo.

No início deste mês, a Amazon instituiu restrições de contratação em grupos corporativos, interrompendo o recrutamento, exceto em áreas específicas ou mediante aprovação executiva. A empresa também planeja cortar cerca de 10.000 empregos, informou a Bloomberg. Contudo, Matt Garman, vice-presidente sênior que supervisiona as equipes de vendas e marketing da Amazon Web Services, disse que espera que sua organização e os negócios da AWS em geral contrate mais funcionários em 2023.

“Prevejo que adicionaremos mais funcionários no próximo ano”, disse Garman em uma entrevista na terça-feira nos bastidores da conferência re:Invent da AWS em Las Vegas. “Nosso negócio ainda está crescendo rapidamente.”

As vendas na unidade de nuvem da Amazon, o maior provedor de aluguel de armazenamento de dados, totalizaram US$ 20,5 bilhões nos três meses encerrados em setembro, um aumento de 27%. Essa taxa, porém, é o crescimento anual mais lento desde que a Amazon começou a divulgar o desempenho da divisão em 2014, quando algumas empresas buscaram diminuir seus gastos com tecnologia ou fazer cortes para enfrentar a crise econômica.

Antes que a equipe executiva da Amazon tomasse a decisão de congelar as contratações, os executivos da AWS vinham debatendo a implementação de suas próprias restrições, conversas que estavam acontecendo independentemente das perspectivas econômicas ruins, disse Garman. A Amazon historicamente muda de períodos de investimento para uma prudência auto-imposta, um esforço para evitar o inchaço corporativo.

“Passamos por alguns anos em que simplesmente não fizemos isso”, disse Garman.

“Crescemos tão rápido que, muitas vezes, do ponto de vista organizacional, é saudável ter um tempo de digestão”, acrescentou.

As equipes lideradas por Garman fizeram grande parte das contratações da AWS nos últimos anos, quando a empresa aumentou a equipe de vendas necessária para fechar contratos com grandes entidades corporativas e governamentais. “Nós escalamos muito rapidamente nos últimos dois anos porque começamos do zero”, disse Garman. “Acho que neste ponto fizemos um bom trabalho lá. Acho que ainda somos menores do que alguns de nossos concorrentes, mas não tantos deles.”

A AWS tem sido um mecanismo de lucro, às vezes respondendo por toda a receita operacional da sua controladora. Entretanto, à medida que o crescimento desse negócio desacelera, alguns questionam o ritmo do investimento da Amazon na nuvem. Em uma teleconferência em outubro, depois que a Amazon projetou o crescimento mais lento de todos os tempos para um trimestre de férias, um analista financeiro perguntou se a empresa poderia reduzir seus gastos com novos data centers da AWS.

“Vamos moderar o crescimento de nosso data center quando a demanda diminuir”, disse Garman na entrevista. “Temos muitos modelos de cadeia de suprimentos que nos dizem para continuar construindo data centers, então continuaremos a construí-los.”

