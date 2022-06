Amazon anuncia robô de galpão totalmente autônomo e que reconhece humanos

Com os indicadores apontando que o e-commerce global vai crescer mais de 50% até 2025, a Amazon, uma das líderes do setor, tem inovado para garantir que esse crescimento seja a seu favor. Considerando isso, no início da semana, a varejista anunciou seu “primeiro robô móvel totalmente autônomo”, destinado a mover grandes cargas nos centros de distribuição da empresa nos EUA.

O robô, chamado de Proteus, tem a capacidade de navegar com segurança em torno de funcionários humanos, ao contrário de outros modelos já amplamente usados pela empresa e que precisam de um espaço de trabalho confinado e longe de pessoas.

Segundo a empresa, o Proteus é uma máxima em "tecnologia de segurança do trabalho, percepção e navegação robótica”. Para demonstrar esse poder, a empresa fundada por Jeff Bezos divulgou um vídeo da máquina realizando algumas tarefas, possivelmente, usando um laser verde para se localizar espacialmente e para parar suas atividades quando um humano cruzar o caminho.

A empresa também anunciou outros sistemas robóticos. Um deles, chamado Cardinal, é um braço robótico que pode levantar e mover pacotes com peso de até 22kg, que a Amazon espera implantar nos armazéns no próximo ano.

A empresa informa que seus sistemas de visão computacional permitem escolher e levantar pacotes individualmente, mesmo que eles estejam empilhados.

Outra inovação é uma tecnologia que permite que os funcionários abandonem os escâneres manuais usados para ler códigos de barras. Em vez disso, entram câmeras que reconhecem as embalagens ao exibir a caixa em frente a ela.

Não há muitos detalhes sobre como funciona além de uma combinação de aprendizado de máquina e um sistema de câmera de 120 fps, mas o efeito é semelhante ao que já foi aplicado na tecnologia 'Just Walk Out' da empresa, que permite mercados sem atendentes e caixas.

Como costuma acontecer com qualquer nova tecnologia de robôs, existem possíveis preocupações trabalhistas. Apesar de relatos recentes de que a Amazon poderá em breve ter dificuldades para encontrar trabalhadores ao expandir os negócios, a empresa diz que não pretende construir robôs em vez de contratar pessoas.

Um líder da divisão de robótica da Amazon disse explicitamente à Forbes que “substituir pessoas por máquinas é apenas uma falácia” que pode levar uma empresa à falência.

Por sua vez, a Amazon afirma que todos os seus novos robôs podem realmente ajudar a melhorar a segurança. A Cardinal opera em locais onde os trabalhadores levantariam e torceriam pacotes pesados, um movimento que pode causar ferimentos, e o Proteus poderia “reduzir a necessidade de as pessoas moverem manualmente objetos pesados”.

A empresa também está trabalhando em um robô que entregaria caixas aos trabalhadores.

O CEO da Amazon prometeu recentemente mudanças para contornar a alta taxa de lesões nos galpões da empresa, embora tenha minimizado os relatos de que seus trabalhadores são feridos em dobro da taxa do setor, chamando as taxas da empresa de “incompreendidas”.