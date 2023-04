Alphabet (Google) lucra US$ 15 bilhões mesmo com novos concorrentes no setor de IA

A Alphabet, empresa-mãe do Google, divulgou o balanço referente ao primeiro trimestre de 2023 na terça-feira, 25.

Ao olhar para os números, a empresa demonstra que o inverno do setor de tecnologia ainda não abalou seus números e muito menos a entrada de concorrentes com o ChatGPT na seara de tecnologias de busca. A Alphabet obteve US$ 69,8 bilhões de receita e US$ 15 bilhões de lucro líquido.

Na receita, o aumento foi de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022 (US$ 68 bilhões).

Por outro lado, o lucro líquido caiu 8% de (US$ 16,4 bilhões para US$ 15 bilhões) no mesmo comparativo.

O carro-chefe e responsável pelo número estável segue no setor de publicidade online, onde a companhia ainda domina.

Contudo, quando quase 90% da receita surge de anúncios, como é o caso do Google, concorrentes que cobram menos, como o TikTok que lucra meros 0,28 centavo de dólar por hora de publicidade, o YouTube começar a parecer menos interessante para os anunciantes.

A constatação já é perceptível na receita de anúncios do YouTube, de US$ 6,7 bilhões. O número é 2,6% inferior na comparação ano a ano.

Nuvem obtém lucro

A divisão Google Cloud registrou lucro pela primeira vez: US$ 191 milhões no primeiro trimestre de 2023 ante o prejuízo de US$ 706 milhões no mesmo período do ano passado.