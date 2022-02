Alphabet, dona do Google, tem receita acima do esperado no 4º trimestre

A Alphabet e sua controlada Google divulgaram nesta terça-feira receita de quarto trimestre acima do esperado pelo mercado, impulsionada pelo desempenho dos negócios de venda de publicidade online e computação em nuvem.

A receita trimestral da Alphabet saltou para US$ 75,3 bilhões, acima da estimativa média de 72 bilhões prevista por analistas ouvidos pela Refinitiv. O faturamento total do Google somou US$ 74,9 bilhões, acima da expectativa média do mercado, de 71,65 bilhões.

As ações da Alphabet subiam 4,5% no pregão after-market, negociadas a US$ 2,875 cada uma.

O desempenho marca o terceiro trimestre consecutivo de receita recorde para a companhia.

A Alphabet também anunciou um desdobramento de ações na razão de 20 para 1 que vai ocorrer em julho, se a operação for aprovada pelos acionistas.