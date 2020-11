Alexa completa um ano com milhões de “bom dia” e “que horas são?”

A Alexa, a assistente de voz da Amazon, chegou ao Brasil há um ano. No primeiro aniversário da assistente de voz da Amazon no Brasil, a empresa divulgou o que os brasileiros mais falam para a Alexa. “Bom dia” e “que horas são?” foram as expressões mais usadas para interagir com a assistente. Os comandos foram repetidos 9 milhões de vezes. Por isso, a empresa lançou ao Brasil nos últimos meses um dispositivo da linha Echo que traz um relógio — além de outros modelos que têm telas, como o Echo Show 8, e mostram respostas a perguntas com elementos visuais. Outras interações populares são a consulta de temperatura e o pedido de contar piadas, que foram feitos mais de 4 milhões de vezes por brasileiros nos últimos 12 meses.

O número de skills para a Alexa, que funcionam como se fossem aplicativos para smartphones, foi de 300 para 1.400 no primeiro ano da assistente de voz no Brasil. As skills são variadas e podem ser de leitura de notícias a jogos, como Show do Milhão, ou simplesmente um latido de cachorro.

Além dos alto-falantes, a Amazon também trouxe ao Brasil o aplicativo da Alexa, disponível para smartphones Android e iPhones, em português na mesma época do lançamento dos dispositivos da linha Echo. Ele é gratuito.

A Amazon é a empresa que tem mais alto-falantes inteligentes no Brasil, somando quase dez modelos vendidos no país. O Google rivaliza com apenas um aparelho até o momento, o Nest Mini, que não tem tela ou relógio.

No período de um ano, a Alexa também chegou às TVs da sul-coreana Samsung, disponível nas linhas Crystal e QLED, e às TVs da LG vendidas no Brasil. Com isso, um ecossistema de dispositivos começou a se desenvolver no país. A brasileira Positivo Tecnologia lançou lâmpadas inteligentes compatíveis com a Alexa para acender, apagar ou programas diferentes perfis de iluminação.

“Temos o desafio de ir além do público ligado em tecnologia, mas as novas funções ajudam a levar a Alexa a mais pessoas. Recursos de casa inteligente, que antes eram mais restritos, ajudam a levar a Alexa a novos públicos”, afirmou Jacques Benain, diretor da Alexa no Brasil, durante entrevista coletiva.

A consultoria americana MarketsAndMarkets estima que o setor de alto-falantes inteligentes feche 2020 com faturamento global de 7,1 bilhões de dólares. O mercado dará um salto até 2025, quando a consultoria prevê receita de 15,6 bilhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro do previsto para este ano. O estudo aponta a Alexa, o Google Assistente e a Siri como principais assistentes de voz embutidas em alto-falantes. Na China, empresas proeminentes no setor são Alibaba, Baidu e Lenovo.