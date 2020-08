Adeus barra azul: versão clássica do Facebook vai deixar de existir

A partir de setembro o Facebook não vai mais permitir que os usuários voltem para a interface antiga e vai mudar de vez o design da página nos computadores no mundo todo.

Desde maio, quando a mudança começou a valer, um botão ficou disponível para que as pessoas conseguissem voltar a versão anterior — a clássica com a barra azul superior e o logo da empresa. Em menos de duas semanas, no entanto, essa opção vai deixar de existir.

Agora, quando o usuário clica na opção de voltar para a versão clássica, a rede social mostra uma mensagem afirmando que “o Facebook clássico não estará mais disponível a partir de setembro”.

Apesar de a atualização ter a opção de modo escuro, ela não agradou a todos. O que pode ser feito depois que a mudança for irreversível é enviar um feedback à empresa, clicando em “Ajuda” e depois reportando um problema.