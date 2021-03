Ações da Roblox disparam 54% em estreia na bolsa de valores

As ações da americana Roblox dispararam nesta quarta-feira (10), durante a estreia da empresa na bolsa de valores de Nova York. A companhia que atua com uma plataforma de jogos abriu capital por meio de listagem direta – sem IPO, portanto – e viu o valor dos papéis subir 54,4% em seu primeiro dia de pregão.

Avaliada agora em mais de 45 bilhões de dólares, a companhia abriu capital com cada papel estimado em 45 dólares e terminou o dia com ações negociadas por 69,50 dólares cada. A ideia era captar pouco mais de 1 bilhão de dólares com a operação que já tinha valor de mercado de 29,5 bilhões de dólares até então.

O valor de mercado elevado da Roblox deve-se aos investimentos milionários recebidos nos últimos anos. Antes da abertura de capital, a startup já havia levantado 850 milhões de dólares com fundos de capital de risco. O último aporte, recebido em janeiro, foi de 520 milhões de dólares.

Entre os investidores do negócio fundado ainda em 2004 na Califórnia por David Baszucki e Erik Cassel estão fundos de capital de risco bastante conhecidos no mercado. Entre eles destaque para nomes como Andreessen Horowitz, Tiger Global, Tencent Holdings, Dragoneer Investment Group, além até mesmo da empresa Warner Music.

A Roblox chamou a atenção dos investidores com números grandiosos. O jogo se transformou na febre do momento, principalmente entre crianças de 9 a 12 anos de idade. O número de usuários cresceu 82% nos primeiros nove meses de 2020 e a receita do período ficou em 558,7 milhões de dólares. Para 2021, a previsão é de 1,5 bilhão de dólares.