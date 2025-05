Acer entra no mercado de anéis inteligentes com lançamento do FreeSense Ring

Conhecida por seus computadores, a Acer anunciou, na Computex 2025, a maior feira de tecnologia da Ásia, sua entrada no mercado de anéis inteligentes com o “FreeSense Ring”. O dispositivo oferece design sofisticado aliado a sensores biométricos avançados, além de oferecer insights de saúde melhorados com inteligência artificial.

Fabricado em liga de titânio ultraleve, o anel pesa entre 2 e 3 gramas e está disponível nos tamanhos 7 a 13, com resistência à água de até 5ATM (algo como 50 metros), o que possibilita o uso durante banho e natação, mas não em mergulho.

O aparelho será vendido nas cores ouro rosa (fosco) e preto (brilhante). Preço e disponibilidade ainda não foram divulgados.

Assim como concorrentes da Samsung e da Oura, o modelo da Acer monitora frequência cardíaca, variabilidade do ritmo cardíaco, nível de oxigênio no sangue e qualidade do sono. Os dados são processados em app que gera recomendações personalizadas.

Fones de ouvido com tradução em tempo real

Além do anel, a Acer apresentou os “AI TransBuds”, fones de ouvido leves e compactos, capazes de realizar tradução simultânea em tempo real quando conectados a um smartphone ou um tablet via receptor plug-in.

A tecnologia usa inteligência artificial para, por meio de reconhecimento de voz e análise semântica, realizar a tradução bidirecional.

Os fones de ouvido também oferecem legendas ao vivo e transcrição das conversas. Até o momento, o sistema está disponível em 15 idiomas.