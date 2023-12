A bateria do iPhone não dura? Essa atualização da Apple pode resolver o problema

Em um movimento esperado pelo mercado e usuários, a Apple disponibilizou na última terça-feira, dia 19, a atualização iOS 17.2.1 para iPhones. Esta versão chega em um contexto de expectativas por melhorias no desempenho da bateria, embora a empresa se limite a informar que a atualização contém "correções de bugs importantes". A falta de detalhes específicos acerca das mudanças implementadas mantém o foco na descrição genérica.

No lançamento do iOS 17, em setembro, usuários notaram problemas no desempenho dos dispositivos, especialmente no iPhone 15, o modelo mais recente da marca. Críticas surgiram devido ao superaquecimento dos aparelhos, afetando tanto a experiência de uso quanto a durabilidade da bateria. A nova atualização, embora não afirmada oficialmente pela Apple como uma solução para estes problemas, gera expectativas.

Interessante notar que, na descrição da atualização para os mercados chinês e japonês, a Apple menciona que a versão "resolve um problema em que a bateria pode descarregar rapidamente sob certas condições". Esta observação, divergente das descrições para outros mercados, aumenta as dúvidas sobre os efeitos da atualização. A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre estas discrepâncias.

Enquanto isso, a Apple já trabalha na versão beta do iOS 17.3, previsto para janeiro ou fevereiro. Esta atualização promete trazer novidades, incluindo a "Proteção de dispositivos roubados" e o retorno das listas de reprodução colaborativas no Apple Music, inicialmente previstas para o iOS 17.2.

Para os usuários interessados em instalar o iOS 17.2.1, o processo é simples. Basta acessar o app Ajustes, selecionar a aba Geral e, em seguida, Atualização de software. Lá, será possível verificar a disponibilidade da nova versão e proceder com a instalação.

Este lançamento, embora cercado de expectativas e incertezas, reforça a constante busca da Apple por aprimoramentos em seus sistemas operacionais, mantendo o foco na experiência do usuário e na confiabilidade de seus dispositivos.