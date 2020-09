A Amazon quer ler a sua mão para realizar pagamentos

A gigante americana do varejo Amazon anunciou nesta terça-feira, 29, um novo produto para o seu portfólio — além das Alexas e dos Kindles. A ideia da companhia, dessa vez, é alterar a forma de pagamento utilizada em algumas lojas.

Chamada de Amazon One, a tecnologia permitirá que o usuário pague as compras com a palma da mão. “A tecnologia é uma forma rápida, conveniente e sem contato para fazer atividades diárias, como pagar em lojas, apresentar um cartão de fidelidade, entrar em um local como estádios, ou até entrar no trabalho sem esforço”, disse a empresa em um comunicado publicado em seu site oficial.

Amazon One: pagamento na palma da mão vai começar a funcionar em breve Amazon One: pagamento na palma da mão vai começar a funcionar em breve

A princípio, a tecnologia será adotada somente nas lojas Amazon Go, em Seattle, nos Estados Unidos, e o objetivo é adicioná-la em outras lojas da varejista nos próximos meses e, em breve, comercializá-la para outras companhias.

O uso de pagamento por reconhecimento de biometria foi escolhido pela Amazon por “vários motivos importantes”. “Uma das razões é que o reconhecimento de palma da mão é considerado mais privado do que outras alternativas porque você não pode determinar a identidade de uma pessoa com uma imagem da sua palma. E também pede que o indivíduo faça um gesto intencional ao colocar a palma acima do dispositivo. E é sem contato — o que achamos que os consumidores vão apreciar, ainda mais nos tempos atuais”, diz a varejista. “Usar a palma da mão como um identificador biométrico coloca o usuário em controle de como e quando eles usam o serviço”, explica.

Como vai funcionar?

A Amazon afirma que usar a tecnologia vai “demorar menos de um minuto”. Para começar, o usuário deve inserir o cartão de crédito na máquina da Apple One, passar a palma da mão sobre o dispositivo e seguir os passos para associá-la ao cartão. “Dessa forma, uma assinatura única será construída para você — e você pode utilizar uma das mãos ou as duas”, explica a varejista.

Em relação à segurança dos dados do usuário, a Amazon afirma que “o dispositivo é protegido por diversos controles de segurança e as imagens não são guardadas pela empresa”. “Em vez disso, elas serão criptografadas e enviadas para uma área de segurança total”, diz a Amazon. Se o usuário optar depois por não utilizar mais a tecnologia, é possível cancelar a biometria.