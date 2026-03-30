'A ajuda chegou': ataque hacker a app religioso no Irã mostra outra face da guerra

Um aplicativo religioso bastante utilizado no Irã foi comprometido em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O caso é um dos destaques do relatório “Implicações cibernéticas da escalada dos conflitos no Irã”, organizado pela consultoria Apura Cyber Intelligence, que reúne análises sobre a dimensão digital do conflito.

De acordo com o documento, divulgado com exclusividade à EXAME, logo no início da guerra, o aplicativo religioso BadeSaba Calendar, popular entre os iranianos (com mais de cinco milhões de downloads), foi hackeado e passou a exibir mensagens de caráter psicológico e político para os usuários, como “A ajuda chegou” e “Hora da vingança”, além de convocações para que a população se juntasse à resistência contra o regime dos aiatolás. A ação é classificada como uma operação de supply chain e de guerra psicológica digital, explorando uma ferramenta cotidiana de uso religioso. Segundo o Wall Street Journal, o ataque foi atribuído a Israel.

O episódio demonstra como a guerra cibernética tem ampliado seus alvos para além de infraestruturas críticas tradicionais, alcançando aplicativos populares e serviços digitais de uso intenso. Segundo o relatório, ataques desse tipo buscam não apenas interromper sistemas, mas também influenciar narrativas, desinformar e mobilizar populações em contextos de conflito.

O levantamento conduzido pela Apura identifica ainda dezenas de grupos envolvidos e centenas de incidentes cibernéticos registrados em poucos dias, incluindo ataques de negação de serviço (DDoS) contra sites populares na região, ransomware, espionagem digital e comprometimento de aplicativos. Organizado pela equipe de inteligência da empresa, o relatório reúne indicadores técnicos, cronologia dos ataques, perfis dos principais grupos envolvidos e recomendações estratégicas para organizações que podem ser impactadas pela escalada do conflito.

Segundo analistas da Apura, o uso de aplicativos populares em operações de guerra revela uma mudança importante no cenário de segurança cibernética - empresas de tecnologia também se tornam alvo de operações sofisticadas. "Isso reforça a importância de monitoramento constante e pró-ativo das ameaças cibernéticas e da necessidade de adotar estratégias de proteção cada vez mais robustas para plataformas amplamente utilizadas pela população", dizSandro Suffert, CEO da Apura.

Como a guerra no Irã tem potencial para aumentar ataques hackers no Brasil

Em relatório divulgado à EXAME, a Apura identificou centenas de investidas em sistemas digitais de setores estratégicos. Brasil e América Latina por ora escapam, mas o levantamento adverte para riscos. A empresa vem monitorando os desdobramentos na cibersegurança desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

“O conflito bélico rapidamente se expandiu para o domínio cibernético, incorporando guerra digital às operações cinéticas, além de campanhas de hacktivismo, propaganda, contra-informação e censura”, afirma o documento.

Um mês de Guerra no Irã

Após semanas de negociações falhas entre os EUA e o Irã em dezembro e janeiro, girando em torno principalmente do programa nuclear iraniano, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos na capital, Teerã, no dia 28 de fevereiro. O que resultou disso foi não só uma intensa guerra que já engloba quase todo o Oriente Médio, mas também uma grave crise humanitária e um choque econômico que reverbera por todo o mundo.

Com um mês de conflito no Irã, o cenário político, econômico e militar global mudou drasticamente: o fechamento do estreito de Ormuz causou um choque no mercado de petróleo e em cadeias de produção do mundo todo; ataques em importantes instalações energéticas mergulham o Oriente Médio em uma séria crise humanitária; ataques com mísseis em cidadeslevaram à morte de civis; e o foco americano no Irã alivia pressões sobre Vladimir Putin para buscar a paz na Ucrânia.