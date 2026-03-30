Guerra no Oriente Médio chega a 31 dias com novos ataques e petróleo acima de US$ 100

O conflito entre Irã e Israel entrou no 31º dia nesta segunda-feira, 30, com novos bombardeios em diferentes frentes, apesar de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando proximidade de um acordo.

A continuidade dos ataques mantém a pressão sobre o mercado global de energia, com o petróleo acima de US$ 100 e sem sinais concretos de trégua.

Combates continuam e acordo segue incerto

As forças israelenses afirmaram ter realizado ataques contra infraestruturas militares em Teerã, enquanto sistemas de defesa foram acionados para interceptar mísseis lançados pelo Irã.

Ao mesmo tempo, Teerã mantém ofensivas com drones e mísseis contra alvos em Israel e em países do Golfo que abrigam bases americanas.

Mesmo com a escalada, Trump declarou que acredita em um acordo iminente e sugeriu que o cenário interno iraniano já mudou após a morte do líder supremo Ali Khamenei no início da guerra.

O presidente americano também afirmou que o Irã permitirá a passagem de 20 petroleiros pelo Estreito de Ormuz, bloqueado desde o início do conflito e responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo.

Petróleo dispara e guerra pressiona economia global

O barril do Brent voltou a operar próximo de US$ 115, enquanto o WTI ultrapassou US$ 100.

A restrição ao tráfego no Estreito de Ormuz segue como principal fator de risco, com impacto direto sobre cadeias produtivas, inflação e custos de energia em diversos países.

Segundo relatos da imprensa internacional, o Pentágono estuda operações terrestres limitadas com forças especiais, enquanto reforça sua presença militar na região.

Trump, por sua vez, mantém ambiguidade sobre uma possível invasão. Aliados e autoridades iranianas afirmam que qualquer incursão terrestre poderia desencadear uma reação mais ampla, incluindo ataques a rotas marítimas estratégicas e bases americanas.

Guerra se expande na região

O conflito já ultrapassa as fronteiras iranianas e israelenses. No Líbano, ataques ligados ao grupo Hezbollah já deixaram mais de 1.200 mortos desde o início de março, segundo autoridades locais.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) confirmou a morte de um capacete azul após um ataque no sul do país. Capacetes Azuis no Líbano (UNIFIL) são forças de manutenção da paz da ONU que atuam no sul do país para garantir a segurança e mediar conflitos na fronteira com Israel, conhecida como "Linha Azul".

Além disso, um bombardeio iraniano atingiu uma usina de energia no Kuwait, resultando na morte de um trabalhador e danos à infraestrutura.

Pressão energética e estratégia dos EUA

No início do segundo mês da guerra, Trump também passou a considerar cenários mais agressivos, como assumir o controle de ativos energéticos iranianos ou da ilha de Kharg, principal terminal de exportação do país — hipótese que implicaria presença militar prolongada.

Ao mesmo tempo, esforços diplomáticos seguem em curso. O Paquistão se ofereceu para sediar negociações entre Washington e Teerã, com apoio de potências regionais.

*Com AFP e EFE