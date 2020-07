Safra lança programa próprio de recompensas no cartão de crédito

O Safra lançou nesta segunda-feira, 6, um programa de recompensas dos cartões de crédito, denominado Safra Rewards.

O programa proporciona recompensas sob medida para o perfil dos clientes do banco. Entre as opções possíveis estão os cruzeiros, hotéis ou spas. Além dessas experiências disponíveis na plataforma, também é possível comprar obras de arte, bebidas, produtos de tecnologia e acessórios de primeira linha.

As recompensas são divididas entre mais de 20 categorias como beleza e bem-estar, casa e decoração, celulares e cruzeiros.

Anteriormente, para utilizar os pontos do cartão de crédito, o cliente do Safra só tinha a opção de transferi-los para companhias aéreas. Com a plataforma, o Safra priorizou a experiência para seus clientes, com acesso exclusivo via aplicativo Safra. Não há pontuação mínima para resgatar recompensas e, se faltarem pontos, o cliente pode completar o valor com dinheiro usando os próprios cartões Safra.

Os clientes Safra passam a fazer parte do programa e acumulam pontos automaticamente na contratação do cartão. Ou seja, não é preciso fazer um cadastro. Para realizar o resgate, basta acessar o aplicativo do Safra, buscar no menu superior pela parte de cartões e, nela, clicar em Safra Rewards.