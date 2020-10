PIX nem começou e já conta com 63% de adesão

O PIX entra em vigor somente a partir de 16 de novembro. Mas cerca de 63% dos brasileiros já estão interessados em utilizar o novo serviço de pagamentos instantâneos do Banco Central futuramente ou já cadastraram alguma chave. É o que aponta uma pesquisa realizada pela consultoria Bain & Company e divulgada para a EXAME.

O serviço começou a receber pedidos de adesão nesta semana. Segundo dados do BC, já foram mais de 33 milhões de chaves cadastradas em bancos, fintechs e outros tipos de instituições que realizam pagamentos. Cada usuário pode cadastrar até cinco chaves no PIX.

A pesquisa aponta, contudo, que as instituições que irão ofertar o serviço ainda têm pela frente um grande desafio de educar sua base de clientes. Apenas 24% das pessoas de fato conhecem e entendem como o Pix será utilizado, enquanto 38% dizem que ouviram falar, mas não entendem do que se trata.

A maior barreira parece ser a digitalização; Enquanto entre a população que usa o canal digital como meio principal para as operações o PIX é desconhecido por 33%, entre a população que não usa canais digitais o número sobe para 57%. “Há o desafio de convencer essa fatia da população. Por mais que as pessoas tenham intenção de se cadastrar, não significa que usarão a plataforma no dia a dia”, diz Antonio Cerqueiro, sócio da Bain & Company.

Já é possível verificar um potencial aumento da concorrência. Entre quem costuma usar canais digitais como meio principal, 64% ouviram falar sobre o PIX por meio do seu banco principal. Já entre quem não usa canais digitais do seu banco, é mais provável (56%) que tenham ouvido falar do PIX em outros bancos. Isso é reforçado pelo cadastramento das chaves, no qual os bancos digitais lideram.

“Os níveis de conscientização variam muito entre os bancos, e muitas vezes o tema é abordado por concorrentes em vez do banco principal, transformando o Pix em uma ameaça significativa para os bancos incapazes de converter sua base à frente dos concorrentes”, explica Cerqueiro.

A consultoria entrevistou mais de 10 mil pessoas por meio de uma pesquisa online entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro. O levantamento foi feito por meio do NPS Prism, ferramenta recém-lançada no Brasil para medir a percepção de clientes de bancos de varejo.

Como os brasileiros vão usar o PIX

Na pesquisa, 70% dos respondentes interessados em usar o Pix o usariam para pagar contas ou boletos e transferir dinheiro para amigos e parentes.

Já 49% dos respondentes interessados usariam o Pix para compras na internet, enquanto 43% o usariam para compras em estabelecimentos. “Isso não nos surpreende. A experiência de compra na internet com cartão de débito ou boleto é truncada, ruim. É natural que os brasileiros queiram usar o PIX para compras online, já que muitos podem não querer usar o cartão de crédito, ou não têm acesso a ele.”

Entre as principais razões para usar o Pix, os respondentes apontaram

Rapidez (62%)

Flexibilidade (57%)

Facilidade (45%)

Isenção de tarifas (41%)

Inovação (39%)



Para os que não possuem interesse no Pix, as principais razões para não usá-lo são

Pouco uso de transferências/pagamentos (28%)

Não querer mudar a atual forma de fazer transferências (23%)

Já ter necessidades atendidas por um banco (20%)

Segurança do sistema (18%)

Cerqueiro, da Bain, acredita que o Pix será muito mais utilizado por usuários da classe média, que hoje pagam por tarifas como TED e DOC em um primeiro momento, e irá evoluir em acesso conforme novas funcionalidades forem se provando seguras e práticas.

Calendário

De acordo com o Banco Central, o Pix seguirá o seguinte cronograma:

2020

○ Entrada manual de dados (com teclas)

○ Código QR estático e dinâmico

○ Entrada manual de dados (modelo TED)

○ Pagamentos instantâneos e agendados

○ Alias/chaves (4 opções)

2021

○ Pagamento sem contato (NFC)

○ Código QR do beneficiário (P2P)

2022

○ Pedido de pagamento

2023

○ Pagamento através do documento de identificação

A definir

○ Saques via PIX em bancos