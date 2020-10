Os campeões do PIX até agora – e por que isso importa

O Nubank é a instituição financeira que mais registrou chaves no sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, o Pix, segundo relatório do BC divulgado na noite desta quarta-feira, 14.

O documento aponta que desde o início do cadastro, no dia 5 de outubro, já foram inscritas 33,7 milhões de chaves. As fintechs e bancos digitais lideram o ranking. O Nubank está em primeiro lugar, com 8,08 milhões. Em seguida, aparecem Mercado Pago (4,73 milhões de chaves), PagSeguro (4,31 milhões), Bradesco (3,71 milhões) e Caixa (2,49 milhões).

Ranking PIX Ranking PIX

O Nubank concentra 23,9% do total de cadastros de chaves e tem 70% mais chaves do que a segunda instituição com mais registros.

As chaves do Pix identificam uma conta no pagamento instantâneo. Ao registrar a informação como chave, somente será necessário passar esse dado na hora de receber um pagamento. Por exemplo, quem registra o e-mail como chave não precisa passar o número da conta e CPF ao receber uma transferência. Basta passar o e-mail para quem vai fazer o pagamento.