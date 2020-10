PIX: cadastro de chave começa nesta segunda. Entenda para que serve

A primeira etapa do lançamento do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central, começa nesta segunda-feira, 5, com o cadastramento de chaves. Desta maneira, a partir de hoje, os clientes de bancos poderão fazer registros de “chaves” que irão substituir — com o objetivo de simplificação das operações — dados atualmente obrigatórios como número do banco, agência, conta e CPF para recebimento de pagamentos e transferências.

A chave será o único dado vinculado à conta que o cliente terá que compartilhar para receber transferências ou pagamentos. Este dado pode ser o CPF, o número do celular, um e-mail ou uma chave aleatória, gerada no próprio app de sua instituição.

Algumas instituições já se adiantaram e ofereceram na última semana o pré-cadastro da chave. A ideia era testar o interesse do cliente ao novo sistema e se antecipar nessa disputa — em tese, uma chave de fácil lembrança e menor risco de uso indevido, como um e-mail, tem mais chances de criar recorrência para o banco a qual esteja vinculada do que um código aleatório ou o CPF. Quem fez o pré-cadastro agora deverá fazer a confirmação. Quem não fez terá a oportunidade de fazer pelo site do banco ou pelo aplicativo.

Os quatro tipos de chaves PIX que poderão ser usados e cadastrados são:

Número de CPF/CNPJ;

Endereço de e-mail;

Número do telefone celular

EVP (Uma sequência alfanumérica de 32 dígitos que, após solicitação do cliente ao seu banco, será enviada pelo Banco Central à instituição, e com ela será possível criar um QR Code

Não é obrigatório cadastrar uma chave para fazer ou receber uma operação pelo PIX. Mas, caso o usuário queira usar o sistema de pagamento instantâneo sem a chave, será preciso digitar todos os dados bancários do destinatário para realizar uma transação, a exemplo do que já acontece atualmente.

Além das chaves de endereçamento, o PIX também trará a experiência do QR Code por meio de dois formatos:

Estático: que poderá ser utilizado para transferências ou no comércio quando as informações para pagamentos não mudam, incluindo o valor do pagamento (exemplo: um sorveteiro, em que o preço do picolé é o mesmo sempre)

Dinâmico: que poderá ser utilizado no comércio quando as informações para pagamentos mudam a cada momento (ex: em um supermercado, quando o valor de cada compra é diferente).

Sobre o PIX

Desenvolvido pelo Banco Central, o PIX vai funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana. As transações realizadas pela ferramenta serão instantâneas, com menor custo e alta segurança. O novo sistema é uma alternativa aos modelos de pagamento já existentes, como TED/DOC, que possuem um custo em torno ou acima de 10 reais por operação. O PIX será gratuito para pessoa física.

A data de lançamento oficial do PIX está prevista para 16 de novembro de 2020, de acordo com o calendário: