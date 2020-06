Os melhores fundos multimercados e de ações

O desempenho dos fundos de ações com estratégias long only e long biased acompanhou a recuperação da bolsa ao longo do mês de maio. Contudo, o desempenho ainda é insuficiente para que esses fundos fiquem no azul no acumulado do ano. O Ibovespa encerrou o mês com alta de 8,57%, a maior desde 2009. Contudo, ainda perde 23% no ano.

Os fundos com estratégia long & short também tiveram um mês favorável. Mas por conta de seu tipo de estratégia, não foram tão bem quanto fundos com outros tipos de fundos de ações, já que precisam apostar também na queda da bolsa. É o que indica um relatório sobre os melhores fundos multimercados Macro e de ações (Long Biased, Long Only e Long & Short) da EXAME Research, feito pela especialista em fundos Juliana Machado

Fundos long only têm somente posições compradas em ações, enquanto os long biased se dividem em posições compradas e vendidas, lucrando tanto com a alta quanto com a baixa do mercado. Já fundos long & short também funcionam como os long biased, com a diferença de que operam com pares de ativos iguais.

A exceção entre os 14 fundos recomendados para aplicação é o fundo long biased da gestora Versa, que vem aproveitando o momento de alta das ações, sem deixar de se defender em períodos de instabilidade. No ano, o fundo registra alta de 12,61%, e subiu 7,47% apenas em maio.

Em sua carta mais recente, a gestora aponta que o desempenho do fundo no mês foi ajudado pela performance de ações de varejo, como Via Varejo e Lojas Americanas, companhias mais sensíveis a uma retomada da atividade econômica quando a pandemia passar.

Entre os destaques positivos, a casa também cita a Vale. “A gente vem destacando a resiliência do negócio de minério de ferro da Vale durante a pandemia, ajudado pelo esforço da China em manter ou até aumentar a produção de aço para suportar a economia em 2020. O fenômeno ajudou o preço do minério de ferro atingir valores superiores aos vistos antes do coronavírus”, diz a gestora.

Na ponta negativa, está o fundo multimercado Macro da gestora Paineiras, o Hedge FIC FIM,. Apesar de os fundos com estratégia Macro terem avançado no mês de maio, considerando a recuperação de ativos, como juros e câmbio, enquanto outros multimercados macro recomendados no relatório estão com desempenho positivo no ano, o fundo da Paineiras registra queda de 9,06%. Os dados consideram o acumulado no ano até o dia 29 de maio, data do relatório.

Procurado, David Cohen, gestor do fundo, aponta que a casa tinha iniciado o ano motivada pelo otimismo com o Brasil, tendo em vista as reformas recém-aprovadas. A perspectiva de crescimento deixou o fundo muito exposto a NTN-Bs de longo prazo – um título atrelado a inflação volátil. A crise repentina fez com que o fundo zerasse a posição em bolsa e também saísse desses títulos, o que atrapalhou a performance.

Contudo, em horizontes mais longos, a Paineiras Investimentos ainda consegue manter o retorno e a casa teve uma sequência de desempenhos positivos em 2008 e 2011.