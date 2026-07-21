Cartão de crédito dá direito a traslado em carro blindado para quem investe R$ 3 milhões

O BTG Pactual passa a oferecer o Ultrablue World Legend, nova categoria de cartão de crédito voltada a clientes com pelo menos R$ 3 milhões investidos no banco. O produto amplia os benefícios já existentes no cartão Ultrablue e soma uma camada extra de serviços.

Entre as vantagens está o transporte em carros blindados da Rhino para traslados a aeroportos. O cartão também dá direito a seguro viagem da Omint para o titular e até dois acompanhantes, e desconto de 20% no acesso ao Terminal BTG Pactual, em Guarulhos.

Acúmulo de pontos e IOF zero

O programa de recompensas permite acumular 4,5 pontos por dólar gasto ou 2% de cashback em compras nacionais e internacionais. Os pontos podem ser transferidos para parceiros, usados para abater a fatura ou destinados a investimentos. Compras internacionais feitas com o cartão têm isenção de IOF.

O cartão dá acesso ilimitado a mais de 2.000 salas VIP em aeroportos, via DragonPass e LoungeKey, para o titular e até 12 acompanhantes por ano.

Parcerias em vinho, gastronomia e hospedagem

O BTG Pactual fechou uma parceria com a vinícola italiana Argiano, que oferece 10% de desconto na compra de vinhos e 15% de desconto em hospedagem. Na gastronomia, os clientes têm isenção de taxa de rolha e facilidade de reserva em restaurantes do Guia Michelin, como D.O.M., Maní e Kinoshita.

O cartão também garante acesso ilimitado ao Taste of Priceless, espaço no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos com menu assinado pelo chef Alex Atala. Em hotéis como Copacabana Palace, Palácio Tangará e Hotel Unique, os clientes têm check-in e check-out flexíveis e desconto em spa.

Há ainda um serviço de assessoria em arte, feito em parceria com a galeria Nara Roesler, que inclui apoio para compra e venda de obras e convites para feiras de arte.

Mensalidade e promoção de lançamento

A mensalidade do Ultrablue World Legend é de R$ 400, isenta para clientes com gastos mensais a partir de R$ 40 mil no cartão. Quem contratar o cartão até 20 de agosto e atingir R$ 200 mil em compras nos dois primeiros meses recebe um bônus de 100 mil Pontos BTG ou R$ 3 mil em cashback.

"O World Legend representa a evolução da estratégia que desenhamos para o Ultrablue", diz Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual. O cartão pode ser contratado diretamente pelo aplicativo do banco por clientes que atendam ao critério de investimento mínimo.