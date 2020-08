O que as aéreas oferecem para os clientes usarem milhas na pandemia

A paralisação das viagens prejudicou a troca de pontos e milhas pelo item preferido dos participantes de programa de fidelidade: passagens aéreas. Como consequência, os programas de fidelidade tiveram de se adaptar para continuar oferecendo vantagens mesmo em tempos de isolamento social.

As empresas do setor passaram a investir em negociações com parceiros, oferecendo promoções e oportunidades de acúmulo com maiores quantidades de pontos e milhas por dólar ou real gasto.

A dica da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) para os participantes dos programas é sempre que for comprar algum produto verificar as lojas parceiras e conferir se existe alguma promoção para acumular mais pontos.

Quem já possui saldo nos programas de fidelidade pode continuar trocando seus pontos e milhas por produtos e serviços, mesmo sem sair de casa, por meio dos sites e aplicativos de celular.

Além disso, para quem faz questão de usar as milhas em viagens, as companhias aéreas estão apostando na flexibilização das regras e até na ampliação do prazo de validade dos pontos e milhas para que o benefício possa ser utilizado após a pandemia.

Veja abaixo o que cada programa de fidelidade oferece para que os clientes continuem a usar e acumular suas milhas no isolamento social:

LATAM PASS

O programa de fidelidade do Grupo Latam Airlines permite juntar, até o final do mês, até 16 pontos por real em compras em parceiros online e até 65% de desconto na compra de pontos, com a oportunidade de qualificar os pontos na categoria Elite do programa, além de 45 mil pontos extras para quem aderir ao cartão Latam Pass Itaucard pelo app. Veja abaixo as iniciativas.

Desconto de 65% na compra de pontos

O desconto de até 65% na compra de pontos do programa de fidelidade vai até o dia 31 de agosto e concede 60% de desconto na compra de pontos para clientes Latam Pass e 65% de desconto na compra de pontos para assinantes do Clube Latam Pass e/ou portadores dos cartões de crédito Latam Pass Itaucard.

No mesmo período promocional, quem comprar pontos na promoção também tem a possibilidade de ganhar até 15% de pontos qualificáveis para atingir as Categorias Elite. Todos os clientes ganham 10% de pontos (a partir da quantidade de pontos comprada) para qualificar no programa. No entanto, clientes portadores dos cartões da companhia e/ou assinantes do clube têm direito a mais 5% do total comprado para qualificação.

Se o cliente não possuir um saldo de pontos qualificáveis no programa e optar por comprar 70 mil pontos, ele receberá 7 mil pontos qualificáveis (considerando desconto de 10% válido para todos os clientes) e automaticamente se tornará cliente Elite Gold sem a necessidade de qualificar seus pontos por meio de voos Latam.

Acúmulo de pontos em compras online na Magalu e Netshoes

Até esta quinta-feira, 27 de agosto, é possível ganhar pontos ao realizar compras nos hotsites dos parceiros do programa, Magalu e Netshoes.

A Magalu está oferecendo 8 pontos para cada real gasto no hotsite com cartão Latam Pass Itaucard. Ou seja, uma compra de R$ 100, por exemplo, já renderia ao participante ao menos 800 pontos. Nas demais formas de pagamento, a pontuação é de 4 pontos por real.

Para quem for comprar na Netshoes a ação prevê o ganho de 16 pontos por real em compras realizadas com o cartão Latam Pass Itaucard e 8 pontos em compras realizadas por outros meios de pagamento.

Bônus de 45 mil pontos com o Itaucard

Até o dia 31, o Latam Pass possibilita ganho de até 45 mil pontos para quem aderir os cartões de crédito Latam Pass Itaucard (com exceção do Infinite e Internacional) pelo app. A campanha oferece até 25 mil pontos na ativação do cartão a partir de um gasto mínimo de R$ 200.

O cliente pode ganhar até 45 mil pontos, sendo 25 mil pontos provenientes da ativação do cartão, por meio desta promoção, que necessita de um gasto mínimo de R$ 200, somados aos 20 mil pontos que podem ser adquiridos com os gastos do cartão, durante os 3 primeiros meses.

SMILES

Desde abril a companhia prorrogou a validade de categorias conquistadas por seus clientes em 2020 até março de 2022. Em maio, anunciou a extensão da validade das milhas bônus de 6 para 12 meses, provenientes das transações de compra, reativação e transferência de milhas entre contas Smiles.

Prorrogação de validade de categorias

A companhia optou por não considerar este ano como base para a requalificação do próximo ano, já que a análise de downgrade de categorias levaria em consideração o acúmulo de milhas provenientes de trechos voados no período (janeiro a dezembro de 2020) e que o planejamento de viagens será afetado. A estratégia permite que o cliente ganhe mais tempo dentro de sua categoria, podendo aproveitar os benefícios que oferece.

Ou seja, os clientes manterão os upgrades alcançados até março de 2022 e o status conquistado na requalificação de 2020, feita com base nos acúmulos de 2019. Apenas no ano seguinte, 2022, é que as milhas e os trechos voltarão a ser analisados, tendo como base as atividades de 2021.

As políticas de upgrade estão mantidas. No momento que o cliente alcançar uma nova categoria, será imediatamente transferido.

Extensão da validade das milhas bônus

O programa de fidelidade decidiu estender a validade de milhas bônus de 6 para 12 meses provenientes das transações de compra, reativação e transferência de milhas entre contas Smiles.

O objetivo é permitir que o cliente ganhe mais tempo para utilizar as milhas que acumula ao aproveitar as campanhas oferecidas pela companhia e continuar expandindo o saldo da conta.

As demais promoções com milhas bônus que geralmente possuem a validade de 6 meses serão avaliadas caso a caso.

TUDOAZUL

O programa firmou duas parcerias durante a pandemia.

Acúmulo e resgate de voos internacionais na Air Canadá

O programa passou a integrar o rol de parceiros da Air Canada para acúmulo e resgate de voos internacionais. As empresas passaram a oferecer benefícios aos participantes de ambos os programas.

O TudoAzul já conta com a possibilidade de acumular pontos e resgatar passagens para voos com a TAP, Copa, United e Turkish.

A quantidade de pontos acumulados irá variar conforme a classe tarifária e a cabine adquiridas (First Class, Business Class e Economy Class), valendo tantos para voos no Canadá quanto para outros destinos operados pela companhia canadense.

Compartilhamento de pontos com o Latam Pass

O programa anunciou em 16 de junho o compartilhamento de voos em 64 rotas domésticas no Brasil com a Latam Airlines. Além de oferecer aos clientes opções de conexões novas no país, o acordo inclui acúmulo de pontos no programa de fidelidade TudoAzul e Latam Pass

Alternativas para usar pontos nos programas

Dados da ABEMF apontam que, no primeiro trimestre do ano, os participantes dos programas de fidelidade ampliaram o resgate de produtos do varejo, chegando a 30,9% dos pontos/milhas resgatados. Foi a primeira vez, no histórico da entidade, que esse indicador ultrapassou os 30%, impactado pelo menor movimento no mercado aéreo durante a pandemia.

Com as viagens suspensas, as empresas do setor têm investido ainda mais na expansão do mix de produtos e serviços para possibilitar que seus consumidores continuem aproveitando os benefícios dos programas mesmo com a recomendação de isolamento social.

Conheça algumas opções de resgate:

Crédito combustível

Mesmo com medidas de isolamento social, as pessoas continuam utilizando veículos para serviços essenciais, como compras em supermercados, ou para se deslocar até o trabalho, no caso de quem não está em regime de home office. A troca dos pontos e milhas por combustível pode significar uma oportunidade para economizar.

Produtos para casa

A maior permanência em casa tem levado muitas pessoas a mudar a rotina e assumir os afazeres domésticos, investindo mais tempo na cozinha, na organização ou decoração dos ambientes. Os pontos e milhas podem se transformar em um eletrodoméstico, eletroeletrônico ou um item de decoração para tornar as horas em casa mais confortáveis.

Home office

Nem todos que estão trabalhando em casa têm o espaço adequado para isso. Uma cadeira mais confortável, uma mesa de escritório, itens de papelaria ou produtos de tecnologia que facilitem à conexão com colegas de trabalho fazem a diferença nesse momento. E esta também pode ser uma opção para a troca de pontos e milhas.

Viagens futuras

Apesar da diminuição dos voos durante a pandemia, ainda é possível resgatar passagens aéreas nos programas de fidelidade. A flexibilização das regras pelas companhias aéreas tem permitido até que clientes comprem bilhetes e programem posteriormente a data de embarque, em alguns casos.