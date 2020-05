Pandemia reduz valor de entregas e mais sites oferecem frete grátis

Na pandemia, o valor médio do frete para entregas do e-commerce caiu no mês de abril em relação ao primeiro trimestre. Nos três primeiros meses do ano a média era de 82 reais e agora o valor médio do frete para o mês de abril, mês auge do isolamento social, foi de 70,63 reais — uma queda de 13,86%.

É o que mostra um levantamento do comparador de fretes Reduza feito para a EXAME, que monitorou os valores de frete de mais de 120.000 buscas no site, para mais de 2.400 cidades diferentes, nos 26 estados e no Distrito Federal,

A pesquisa também aponta que mais lojas estão oferecendo frete grátis. Em média, 19,09% dos produtos nos meses de janeiro, fevereiro e março traziam opções com frete gratuito. Em abril esse número subiu para 25,06%. Ou seja, de cada 1.000 itens vendidos pelas lojas, 250 possuem a opção com frete grátis. O foco são as categorias esportivas e moda. Em lojas como Centauro, Dafiti e Netshoes o número é ainda maior e passa dos 60%.

Segundo a Reduza, o frete é um dos grandes vilões para o e-commerce, responsável por 70% do abandono de carrinho, como mostra o Estudo de Propensão ao Consumo da SAP de 2018, teve uma atenção especial nesse período.

Com as lojas fechadas e com as medidas de distanciamento social, milhares de novos consumidores aderiram às compras pela internet, nas mais diversas categorias, aproveitando as facilidades das compras online e promoções. O fenômeno se intensificou ainda mais às vésperas do Dia das Mães, fazendo com que o e-commerce tivesse um crescimento de 47% no mês de abril, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com a Konduto.

O valor do frete pode representar até 40% do valor total de uma compra, e pode variar em até 400% de uma loja para outra. Daí a importância de comparar não apenas preço do produto mas também o valor total da compra, considerando formas de pagamento e principalmente o valor do frete para a região.

A Reduza compara preços, valor de frete e busca cupons e descontos de forma automática, prometendo reduzir preços em até 30%.