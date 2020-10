Mega-Sena: confira os resultados do concurso 2.312

O número mais aguardado do sábado foi divulgado. O concurso 2.312 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado (24) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O valor previsto para quem acertar as seis dezenas é de 38 milhões de reais.

As dezenas sorteadas foram 03 – 27 – 39 – 46 – 47 – 60

