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Resultado Mega-Sena 3.027: veja números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas que davam o direito ao prêmio de R$ 32 milhões

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões neste sábado, 6 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões neste sábado, 6 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 09h57.

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, 4, os seis números do concurso 3.027 de Mega-Sena. São eles:

06 - 15 - 16 - 24 - 34 -47

Segundo a Caixa, ninguém acertou as seis dezenas que davam o direito ao prêmio de R$ 32 milhões.

  • 44 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 45.413,55.
  • 3.304 apostas acertaram quatro números e cada uma vai receber R$ 996,89.

Prêmio acumulou

Para o próximo concurso da Mega-Sena, a estimativa é de pagar um prêmio de R$ 38 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Com Agência Brasil

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

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