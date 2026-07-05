Resultado Mega-Sena 3.027: veja números sorteados

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões neste sábado, 6 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 09h57.
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, 4, os seis números do concurso 3.027 de Mega-Sena. São eles:
Segundo a Caixa, ninguém acertou as seis dezenas que davam o direito ao prêmio de R$ 32 milhões.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, a estimativa é de pagar um prêmio de R$ 38 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Com Agência Brasil