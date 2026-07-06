Carro zero mais caro aumenta procura por usados no 1º semestre

Preços de usados sobem 0,57% em junho e acumulam alta de 6,87% em 12 meses (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Repórter freelancer
Publicado em 6 de julho de 2026 às 05h00.
O Índice BV Auto (IBV Auto), desenvolvido pelo Banco BV em parceria com a consultoria 4intelligence, registrou alta acumulada de 3,49% entre janeiro e junho deste ano, superando o avanço de 1,98% registrado no mesmo período de 2025.
Somente em junho, o indicador subiu 0,57%, acelerando em relação ao resultado de maio (+0,43%), embora tenha ficado abaixo da média observada no primeiro trimestre do ano (+0,72%). No acumulado em 12 meses encerrados em junho, a alta é de 6,87%.
Segundo Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, a pressão recente reflete a solidez do mercado de trabalho e o avanço da renda real, combinados ao aumento de competitividade e ao encarecimento histórico dos modelos zero-quilômetro, que desloca consumidores para o segmento de usados.
No acumulado em 12 meses (YoY), o índice recuou de um pico de 7,33% em março para 6,87% em junho. A equipe macroeconômica descarta uma nova arrancada no segundo semestre devido à desaceleração esperada da atividade econômica e a uma base de comparação elevada no ano anterior, projetando ligeira desaceleração até agosto. O banco não dispõe de projeções fechadas para o fim do ano.
A região Sudeste liderou a alta mensal com +0,83%, impulsionada pelo desempenho isolado de Minas Gerais (+1,64%), seguido por Espírito Santo (+0,96%) e São Paulo (+0,69%). No acumulado interanual, contudo, o Sudeste cresce a 6,14%, abaixo da média nacional. O diagnóstico aponta para um dinamismo econômico pontual em solo mineiro, e não para falta de estoques regionais.
No longo prazo, Sul e Norte mantêm os números-índice mais elevados frente à base de 2019, por fatores estruturais distintos:
Sul (187,68 pontos): Tradicionalmente comercializa veículos a valores nominais mais altos devido a uma renda média superior e oferta restrita, embora sua evolução desde 2019 (+83,5%) tenha ficado abaixo da média Brasil (+86,8%).
Norte (187,43 pontos): Registrou a maior valorização histórica do país, com alta acumulada de 93,3% ante 2019, reflexo do ganho de renda local que expandiu o acesso ao mercado automobilístico.
Padovani descarta que o carro usado tenha se tornado uma "reserva de valor" para o brasileiro. O avanço nos índices representa uma mudança no preço relativo do bem gerada pela alta global dos custos de produção desde a pandemia. Individualmente, automóveis continuam sofrendo depreciação contínua e só operam como reserva de valor em cenários de hiperinflação ou colapso do poder de compra da moeda.
|Região / Estado
|Mensal (MoM)
|12 Meses (YoY)
|Número-Índice (Base 2019=100)
|BRASIL
|0,57%
|6,87%
|186,76
|Sudeste
|0,83%
|6,14%
|186,85
|• Minas Gerais (MG)
|1,64%
|8,48%
|190,62
|• São Paulo (SP)
|0,69%
|5,43%
|185,77
|• Espírito Santo (ES)
|0,96%
|6,49%
|183,49
|Nordeste
|0,32%
|6,90%
|185,41
|Sul
|0,56%
|6,65%
|187,68
|Norte
|0,51%
|6,37%
|187,43
|Centro-Oeste
|0,38%
|7,82%
|186,41