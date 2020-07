Apenas um apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.282 da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira, 22, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O ganhador, que vai receber 28.456.665,08 reais, é de Atibaia, interior de SP.

O prêmio para o próximo concurso, que ocorrerá no sábado, dia 25, está estimado em 2,5 milhões de reais.

Os números sorteados foram 12, 27, 30, 36, 45, 52.

Já a quina teve 44 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, 59.779,92 reais. A quadra teve 3.467 apostas vencedoras e paga prêmio de 1.083,81 reais a cada vencedor.