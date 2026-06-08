Alckmin diz que governo atuará para reverter restrições da UE às carnes brasileiras

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo federal trabalhará para reverter as restrições impostas pela União Europeia às exportações brasileiras de produtos de origem animal.

“Há um trabalho sendo feito para retirar esse embargo”, disse Alckmin a jornalistas após participar da abertura da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

A declaração ocorre após a União Europeia oficializar a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal ao bloco. A medida foi publicada no Diário Oficial da UE e entra em vigor em 3 de setembro de 2026.

Na prática, o Brasil deixa de integrar a relação de países considerados aptos a atender às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. A decisão afeta exportações de carne bovina, carne de frango, pescado, mel, tripas e outros produtos de origem animal.

Segundo a Comissão Europeia, a exclusão não está relacionada a problemas sanitários ou à contaminação de produtos brasileiros, mas à falta de comprovação de adequação às regras exigidas pelo bloco para o uso de antimicrobianos na pecuária.

“O trabalho será feito para retirar esse embargo, tanto do frango, quanto do porco, quanto dos bovinos”, afirmou Alckmin.

O regulamento europeu informa que o Brasil não apresentou, dentro do prazo estabelecido, informações consideradas suficientes para demonstrar o cumprimento das exigências que passarão a vigorar em setembro do próximo ano. O país foi o único retirado da lista por esse motivo.

A medida representa um novo desafio para o governo brasileiro, que busca ampliar o acesso dos produtos agropecuários nacionais aos mercados internacionais e avançar na implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Máquinas agrícolas

No evento, o vice-presidente aproveitou para anunciar que os recursos do MOVE Agricultura, nova linha de crédito de R$ 14 bilhões para o financiamento de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros implementos agrícolas, já podem ser contratados em instituições financeiras com juros de 9,2% ao ano.

O MOVE Agricultura faz parte do programa MOVE Brasil, que oferece condições facilitadas de financiamento para a compra de caminhões, ônibus, máquinas e outros veículos.

“Estão liberados R$ 14 bilhões para financiamento de tratores, implementos agrícolas, roçadeiras, plantadeiras e colheitadeiras. É um ano de carência, cinco anos para pagar e juros em torno de 9% ao ano”, disse Alckmin.

Além do MOVE Agricultura, o vice-presidente anunciou R$ 21,1 bilhões em financiamentos com taxas reduzidas para a compra de caminhões e implementos rodoviários. A medida busca melhorar o transporte da produção agropecuária e reduzir custos ao longo da cadeia.