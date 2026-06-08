Alckmin diz que governo atuará para reverter restrições da UE às carnes brasileiras

Brazil's Minister of Industry and Trade, Geraldo Alckmin, speaks during the launch of a program to support taxi drivers at Planalto Palace in Brasilia on July 14, 2025. Lula da Silva instructed his vice president and minister of industry and trade, Geraldo Alckmin, to form a commission with the sectors most affected by the 50% tariffs imposed by US President Donald Trump to negotiate with the US government in an attempt to prevent the tariffs from coming into effect on August 1. (Photo by EVARISTO SA / AFP) (EVARISTO SA / AFP)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 8 de junho de 2026 às 14h57.
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira, 8, que o governo federal trabalhará para reverter as restrições impostas pela União Europeia às exportações brasileiras de produtos de origem animal.
“Há um trabalho sendo feito para retirar esse embargo”, disse Alckmin a jornalistas após participar da abertura da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA).
A declaração ocorre após a União Europeia oficializar a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal ao bloco. A medida foi publicada no Diário Oficial da UE e entra em vigor em 3 de setembro de 2026.
Na prática, o Brasil deixa de integrar a relação de países considerados aptos a atender às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. A decisão afeta exportações de carne bovina, carne de frango, pescado, mel, tripas e outros produtos de origem animal.
Segundo a Comissão Europeia, a exclusão não está relacionada a problemas sanitários ou à contaminação de produtos brasileiros, mas à falta de comprovação de adequação às regras exigidas pelo bloco para o uso de antimicrobianos na pecuária.
“O trabalho será feito para retirar esse embargo, tanto do frango, quanto do porco, quanto dos bovinos”, afirmou Alckmin.
O regulamento europeu informa que o Brasil não apresentou, dentro do prazo estabelecido, informações consideradas suficientes para demonstrar o cumprimento das exigências que passarão a vigorar em setembro do próximo ano. O país foi o único retirado da lista por esse motivo.
A medida representa um novo desafio para o governo brasileiro, que busca ampliar o acesso dos produtos agropecuários nacionais aos mercados internacionais e avançar na implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
No evento, o vice-presidente aproveitou para anunciar que os recursos do MOVE Agricultura, nova linha de crédito de R$ 14 bilhões para o financiamento de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e outros implementos agrícolas, já podem ser contratados em instituições financeiras com juros de 9,2% ao ano.
O MOVE Agricultura faz parte do programa MOVE Brasil, que oferece condições facilitadas de financiamento para a compra de caminhões, ônibus, máquinas e outros veículos.
“Estão liberados R$ 14 bilhões para financiamento de tratores, implementos agrícolas, roçadeiras, plantadeiras e colheitadeiras. É um ano de carência, cinco anos para pagar e juros em torno de 9% ao ano”, disse Alckmin.
Além do MOVE Agricultura, o vice-presidente anunciou R$ 21,1 bilhões em financiamentos com taxas reduzidas para a compra de caminhões e implementos rodoviários. A medida busca melhorar o transporte da produção agropecuária e reduzir custos ao longo da cadeia.