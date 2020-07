iti, do Itaú, permite sacar e usar o auxílio emergencial em um dia útil

A partir de agora, os beneficiários do auxílio emergencial podem receber os 600 reais em um dia útil no aplicativo iti, do Itaú. O saldo pode ser usado para pagar boletos, recarregar celular, fazer transferências para qualquer banco, pagar alguém com QR Code ou até sacado na rede do Banco24Horas. A funcionalidade também está disponível para os brasileiros que forem resgatar os 1.045 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“Uma missão central do iti é facilitar a relação com o dinheiro e simplificar a vida das pessoas. No momento delicado que vivemos, o recebimento dos recursos emergenciais no prazo mais curto possível é essencial para milhões de brasileiros. Nesse sentido, nada mais natural do que colocarmos toda a nossa expertise a favor de gerar agilidade e praticidade para as pessoas”, explica João Araújo, diretor do iti.

Nos dois casos, o valor é disponibilizado na poupança digital social da Caixa, mas o dinheiro só fica disponível para saque ou transferência depois de 30 dias. Por isso, para que o crédito vá para o iti em um dia útil, é necessário seguir o seguinte passo a passo: