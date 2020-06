Dia sem impostos: veja quais são os produtos com a maior carga tributária

Para conscientizar a população sobre a alta carga tributária paga no varejo, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), com apoio da FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de SP), promove nesta quinta-feira (4) o Dia Livre de Impostos, totalmente online, que acontece em todo o país.

Durante o dia, os produtos e serviços podem ter descontos de até 70%, porém vale ressaltar que cada estado possui um percentual de tributação. A lista completa de participantes e produtos você pode conferir no site.

Como forma de ajudar o consumidor a buscar os maiores descontos, veja a lista dos produtos com maior carga tributária dentre os mais consumidos pelos brasileiros:

Produto ou serviço Carga tributária Cigarro 83,32% Perfume importado 78,99% Videogame (Playstation) 72,18% Maquiagem importada 69,53% Smartphone importado 68,76% Moto (acima de 250 cc) 64,65% Chope 62,20% Gasolina 61,95% Vinho importado 59,73% Champanhe 59,49% Microondas 59,37% Tênis importado 58,59% Creme de barbear 57,05% Cosméticos 55,27% Pilhas 51,80% Joias 50,44% Caneta 49,95% Ventilador 49,60% Bateria para carro 49,59% Bronzeador 49,08% Bola de futebol 48,49% Aquecedor 48,30% Casa popular 48,30% Conta de luz 48,28% Chuveiro 48,23% Ar condicionado 48,22% Barbeador elétrico 48,11% Secador de cabelo 47,88% Refrigerante (lata) 46,47% Geladeira 46,21% Conta de telefone 46,12% Ferramentas 45,94% Bicicleta 45,93% Panelas 45,77% Óculos 45,31% Ferro de passar 45,25% Home theater 44,94% TV 44,94% Abajur 44,75% Garrafa térmica 44,63% Louça 44,52% Batedeira 44,37% Shampoo 44,20% Liquidificador 43,54% Bijuterias 43,03% Cerveja 42,69% Cafeteira 42,57% Máquina de lavar roupa 42,56% Tapete 42,13% Bolsa de couro 41,52% Carteira 41,52% Ração para animais 41,26% Fogão 41,22% Aspirador de pó 41,20% Ketchup 40,96% Cinto de couro 40,62%

A crise causada pelo novo coronavírus gerou impactos negativos na economia. Porém não foi suficiente para que haja a diminuição dos tributos. O brasileiro continua pagando alto valor de imposto para abastecer o carro, na compra de eletrodomésticos, entre outros.

Segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), o brasileiro trabalha cerca de 153 dias (5 meses) para pagar impostos.