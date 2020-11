Bancos leiloam 200 imóveis com descontos de até 70% 

Cerca de 200 imóveis serão leiloados em todo o país no mês de novembro. São imóveis que foram retomados pelos bancos por falta de pagamento em financiamentos imobiliários.

O primeiro leilão é do Santander e acontece nesta quinta-feira, 12. São 53 imóveis comerciais, entre terrenos, salas, chácaras e galpões, espalhados por 10 estados.O pagamento pode ser parcelado em até 60 vezes.

No dia 23 de novembro, o Banco do Brasil irá leiloar um total de 62 lotes, entre casas e apartamentos em São Paulo, Rio Grande do Sul e mais 12 estados. A maior quantidade de ofertas está concentrada em Goiás, com 19 no total. Os lotes têm desconto de 3% para pagamentos à vista.

No dia 25 acontecerão dois certames: o Banco Inter levará a leilão 8 imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso. O pagamento pode ser financiado em até 240 meses. No mesmo dia, o Banco do Brasil leiloará outros 27 lotes, sendo 9 terrenos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Roraima e 18 imóveis em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Alagoas. O destaque é um terreno em Alegrete (RS) de 189,87 hectares e lance inicial de mais de 1 milhão de reais.

Já no dia 26, duas grandes oportunidades estarão em disputa. A primeira é um terreno na Avenida Washington Luís, em São Paulo, de 125m² e lance inicial de 400 mil reais. O espaço, localizado numa das principais vias de São Paulo, é também um dos últimos locais disponíveis para uso comercial no trecho da avenida em frente ao aeroporto de Congonhas – o segundo mais movimentado do Brasil. A segunda grande oportunidade desse dia é uma cobertura duplex em São Paulo. Com lance Inicial de 750 mil reais e área privativa de 118,99 m², o lote já possuía mais de 1 mil visitas no site da leiloeira Biasi 15 dias antes do leilão.

No mesmo dia, a 1ª praça de um leilão judicial do Tribunal de Justiça de SP, exclusivamente online, levará a certame dois imóveis comerciais, também na capital: um em Cerqueira César, com área de 77,08 m² e lance inicial de R$ 1,2 milhão, e outro em Pinheiros, com lance mínimo de 2,3 milhões de reais e que já possui quase 1 mil visitas no site da Biasi. Na segunda praça, que acontece dia 16 de dezembro, os lotes serão vendidos por 60% do valor de avaliação atualizado.

Por fim, o Itaú Unibanco levará a certame 44 imóveis, entre casas, apartamentos e sala comercial, com valores até 50% abaixo do valor de mercado, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul e Amapá. Todos os lotes têm 10% de desconto para pagamento à vista ou podem ser parcelados em até 78 vezes. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados até a data do leilão, no dia 27. Entre os destaques está uma casa em Niterói (RJ), com terreno de 180 m². O lote tem lance inicial de 294.600,00 reais.

São Paulo concentra a maior parte das oportunidades do mês: serão leiloados, ao todo, 53 lotes no estado, sendo 12 na capital e os demais no interior e litoral. Entre os destaques que irão a certame pelo Itaú Unibanco estão um apartamento na capital de 362,05 m² de área privativa, 723,92 m² de área total e lance mínimo de 673.300,00 reais, e uma casa na praia em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, de 267,25 m² de área construída, 285,00 m² de área total e lance inicial de 863.300,00 reais.

Os lances podem ser dados presencialmente, na sede da Biasi Leilões (Avenida Fagundes Filho n° 145 – Conjunto n° 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP), ou através do site http://www.biasileiloes.com.br. Apenas os leilões do Banco Santander e do Banco do Brasil serão exclusivamente online.

Cuidados ao comprar um imóvel

Apesar dos descontos serem atrativos, antes de comprar um imóvel em um leilão é necessário tomar alguns cuidados. O primeiro é optar por imóveis que estejam desocupados, já que muitas vezes a saída do morador da casa arrematada pode ser discutida na Justiça, mesmo o comprador tendo em mãos uma carta de arrematação que permite solicitar a desocupação. Para ir à Justiça, o comprador do imóvel precisará contratar um advogado e precisar de uma dose de paciência, já que a data de desocupação pode demorar mais do que o esperado.

Outra dica importante é pesquisar se o imóvel tem outras dívidas, como IPTU e taxas que deixaram de ser pagas pelo antigo morador. Os pagamentos desses débitos serão de responsabilidade do comprador. Vale lembrar que a compra de um imóvel implica arcar com o pagamento de outras despesas, como a taxa de registro em cartório, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI).

É fundamental também avaliar a forma de pagamento do imóvel determinada no edital do leilão. Muitos leilões não permitem, por exemplo, a utilização do FGTS no pagamento do imóvel arrematado. Também é necessário pagar ao leiloeiro uma comissão adicional de 5% do valor do lance no ato da arrematação. Por outro lado, muitas vezes é possível obter descontos de até 10% se o pagamento for feito à vista. Em geral, é necessário arcar com um sinal correspondente a 30% do valor do imóvel e o saldo devedor pode ser dividido em diversas parcelas. Alguns leilões permitem o financiamento da dívida, mas é necessário contratar o empréstimo com antecedência.

Por fim, verifique no edital a descrição das condições de venda, o estado de conservação, a forma de pagamento, o preço mínimo, a comissão do leiloeiro, os impostos e o modelo de contrato que será assinado pelas partes.