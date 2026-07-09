A Bolsa funciona hoje? Entenda por que a B3 abre normalmente no feriado de 9 de julho

Quem pretende negociar ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs ou derivativos nesta quinta-feira, 9, pode operar normalmente. Apesar de a data marcar o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 no estado de São Paulo, a B3 manterá o funcionamento regular de seus mercados, sem alterações nos horários de negociação.

Além do mercado de renda variável, também funcionam normalmente os mercados de derivativos e de renda fixa privada.

As atividades de registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e da Central Depositária para os segmentos listados e de balcão organizado também seguem sem mudanças.

A abertura da bolsa em um feriado paulista, no entanto, nem sempre foi a regra.

Desde 2022, a B3 passou a manter o funcionamento regular dos mercados de negociação e liquidação em feriados estaduais e municipais de São Paulo, sede da controladora da Bolsa de Valores do Brasil.

A mudança alinhou o calendário da bolsa brasileira ao das principais bolsas de valores do mundo, que interrompem suas atividades apenas em feriados nacionais, além de permitir que investidores e participantes de todo o país operem seguindo o calendário nacional de feriados.

Antes dessa alteração, o pregão também era interrompido em datas como o feriado de 9 de julho, celebrado apenas no estado de São Paulo.

Quando a bolsa fecha em 2026?

Há quatro anos a B3 interrompe as negociações apenas em feriados nacionais. Ao longo do primeiro semestre, a B3 ficou fechada em 1º de janeiro (Confraternização Universal), 16 e 17 de fevereiro (Carnaval), 3 de abril (Sexta-feira Santa), 21 de abril (Tiradentes), 1º de maio (Dia do Trabalhador) e 4 de junho (Corpus Christi).

Na Quarta-feira de Cinzas, em 18 de fevereiro, a bolsa opera em horário especial, com pré-abertura às 12h45 e início das negociações às 13h.

No segundo semestre do ano, os pregões voltam a ser interrompidos no feriado do dia 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados), 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra), além de 24 e 25 de dezembro (véspera de Natal e Natal).

Já em 31 de dezembro, a B3 terá expediente parcial. Não haverá negociação em ações, renda fixa privada, ETFs, derivativos, empréstimo de ativos e mercado de câmbio pronto, além da suspensão das atividades de liquidação, compensação e movimentação de garantias. O registro de títulos do agronegócio funcionará até as 12h, enquanto o Sistema do Balcão B3 terá expediente até as 13h.