Agregador de Pesquisas Eleitorais:

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Feira de artigos para casa e decoração espera receber 35 mil visitantes
Setores

Há 4 anos • 2 min de leitura

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ABCasa Fair acontece entre os dias 7 e 11 de fevereiro no Expo Center Norte, em São Paulo. Cidade sediará outros cinco eventos do setor. Confira

Consumo de produtos lácteos, como o leite, cresce na pandemia
Apresentado por Italac

Há 5 anos • 3 min de leitura

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Trinity Energia: crescimento durante a pandemia
Apresentado por Trinity Energia

Há 6 anos • 3 min de leitura

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Indústria 4.0 transforma operações fabris
Apresentado por WEG S.A.

Há 6 anos • 2 min de leitura

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O ciclo da energia e seus desperdícios
Apresentado por WEG S.A.

Há 7 anos • 1 min de leitura

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Empresas buscam imóveis com mais flexibilidade
Apresentado por BRESCO

Há 7 anos • 8 min de leitura

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Empresas alugam imóveis construídos sob medida para suas operações
Apresentado por BRESCO

Há 7 anos • 2 min de leitura

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Parque empresarial de uso misto é destaque no mercado imobiliário
Apresentado por BRESCO

Há 7 anos • 2 min de leitura

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Balneário Camboriú: o paraíso dos empreendimentos de luxo
Apresentado por EMBRAED

Há 7 anos • 8 min de leitura

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Crise impulsiona inovações no mercado de franquias
Apresentado por ABF

Há 8 anos • 5 min de leitura

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O duplo desafio de um jovem empreendedor
Apresentado por ABF

Há 8 anos • 3 min de leitura

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Construindo as cidades do futuro
Apresentado por SESI E SENAI

Há 8 anos • 1 min de leitura

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Chávez aumenta taxação sobre setor de petróleo na Venezuela
Setores

Há 15 anos • 1 min de leitura

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Número de passageiros de aéreas da AL sobe em janeiro
Setores

Há 15 anos • 1 min de leitura

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Venezuela fará aporte para refinaria com Petrobras
Setores

Há 15 anos • 2 min de leitura

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País ganha terreno no ranking das montadoras
Setores

Há 15 anos • 1 min de leitura

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Lojistas já registram aumento de até 10% nas vendas em São Paulo
Setores

Há 15 anos • 2 min de leitura

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Shoppings dão início às promoções de Natal
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Há 15 anos • 2 min de leitura

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Caixa quer ser uma das três maiores em petróleo e gás
Setores

Há 15 anos • 2 min de leitura

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ENRC compra MIBA e 51% da Mineração Peixe Bravo
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Há 15 anos • 2 min de leitura

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Pode ser bom, mas não é ótimo
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